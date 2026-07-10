Στο Ναύπλιο απολογούνται σήμερα, Παρασκευή 10/7, οι δύο αστυνομικοί οι εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου.

Οι αστυνομικοί είχαν λάβει 48ωρη προθεσμία από τον εισαγγελέα Ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν.

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό, όπως μεταδίδει το ERTNews.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη.

Επίσης, αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον 20χρονο στο κεφάλι.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα.

«Ο γιος μου είναι αυτιστικός», λέει η μητέρα του 20χρονου

Με δραματικό τρόπο περιέγραψε την κατάσταση του γιου της, η μητέρα του 20χρονου υποστηρίζοντας ότι νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Live News» του MEGA, οι γιατροί αφαίρεσαν δύο βλήματα, ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, παραμένουν τραύματα στο κεφάλι που έχουν προκαλέσει εκτεταμένες βλάβες. Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της μητέρας δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρμόδιες Αρχές ή το νοσοκομείο.

Η μητέρα υποστήριξε ακόμη ότι ο 20χρονος είναι άτομο στο φάσμα του αυτισμού και διαθέτει ποσοστό αναπηρίας 89%. Όπως ανέφερε, η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα από την Αθήνα στο Άργος και ο νεαρός δυσκολεύεται στην επικοινωνία, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει προβλήματα στην καθημερινή του λειτουργικότητα.

Σύμφωνα με την ίδια, ο γιος της δεν συνηθίζει να κυκλοφορεί μόνος του και εκείνη την ημέρα βγήκε από το σπίτι χωρίς να το γνωρίζει η οικογένεια, με σκοπό να πάει για μπάνιο.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι ο 20χρονος αντιλήφθηκε κατά τη διαδρομή πως είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι και πανικοβλήθηκε, γεγονός που -όπως εκτιμά- εξηγεί γιατί προσπάθησε να απομακρυνθεί όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε προηγηθεί ακόμη ένα περιστατικό με αστυνομικούς, γεγονός που, κατά την ίδια, είχε επηρεάσει την εμπιστοσύνη του προς τις Αρχές.

Η μητέρα περιέγραψε τον 20χρονο ως ένα παιδί με ιδιαίτερη αγάπη για τα αυτοκίνητα, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει νόμιμα άδεια οδήγησης και ασχολούνταν με την επισκευή και τη συντήρησή τους. Όπως ανέφερε, παρά τις δυσκολίες στην επικοινωνία, μπορούσε να ανταποκριθεί σε πολλές καθημερινές εργασίες και είχε ιδιαίτερη δεξιότητα στις μηχανολογικές εργασίες.