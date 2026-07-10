Τουλάχιστον 11 τραυματίες, εξ αυτών δύο με σοβαρά εγκαύματα, άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Μία σπίθα από τσιγάρο ήταν εκείνη που φαίνεται πως προκάλεσε την πύρινη κόλαση στο συνεργείο βαρέων οχημάτων. Αρχικά σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη και η φωτιά επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη δεύτερη, πιο ισχυρή έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (9/7) και η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και στα διπλανά κτίρια.

Βίντεο-ντοκουμέντο λίγο μετά τη στιγμή της έκρηξης

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο που πρόβαλε σήμερα, Παρασκευή 10/7, η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» δείχνει τις πρώτες στιγμές μετά την ισχυρή έκρηξη που φαίνεται να προκλήθηκε από βυτιοφόρο μεταφοράς προπανίου που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων.

Στο βίντεο φαίνεται ένας εργαζόμενος της επιχείρησης να βγαίνει από το φλεγόμενο συνεργείο. Όταν το άτομο που καταγράφει το βίντεο τον ρωτά πώς ξέσπασε η φωτιά, εκείνος ακούγεται να απαντά: «Μάλλον από το βυτίο εκεί. Έχανε λάδι. Εγώ άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά».

Δείτε τις συγκλονιστικές εικόνες:

Από τη φωτιά νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο ΚΑΤ με εκτεταμένα εγκαύματα δύο άτομα.

Ειδικότερα, ένας 49χρονος άνδρας φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του και ένας 54χρονος 90% εγκαύματα στο σώμα του.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις, του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος, ενώ διεξάγεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς.