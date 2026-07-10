Η πορεία του Μαρόκου στο Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε μετά την ήττα με 2-0 από τη Γαλλία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στη διοργάνωση στη φάση των προημιτελικών, πραγματοποιώντας ακόμη μία αξιόλογη πορεία. Ο Μαροκινός επιθετικός βρέθηκε κανονικά στην αποστολή της εθνικής του ομάδας και κατέγραψε συμμετοχή στην αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων απέναντι στην Αϊτή.

Μετά τον αποκλεισμό της εθνικής Μαρόκου, ο Ελ Κααμπί αναμένεται να απολαύσει την προβλεπόμενη άδεια των 15 ημερών πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ο έμπειρος φορ θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.

Η παρουσία του διεθνούς στράικερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο φέρνει, πάντως, και οικονομικό όφελος για τους Πειραιώτες. Η FIFA έχει προβλέψει πρόγραμμα αποζημίωσης για τους συλλόγους των ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στην τελική φάση της διοργάνωσης, διαθέτοντας συνολικά 250 εκατομμύρια δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, ο Ολυμπιακός δικαιούται περίπου 5.000 δολάρια για κάθε ημέρα παρουσίας του Ελ Κααμπί με την εθνική ομάδα του, από την έναρξη της προετοιμασίας του Μαρόκου έως και την επομένη του τελευταίου αγώνα της στη διοργάνωση, δηλαδή μέχρι τις 10 Ιουλίου.

Η προετοιμασία των Μαροκινών ξεκίνησε υποχρεωτικά στις 25 Μαΐου, μία ημέρα πριν από το πρώτο φιλικό της ομάδας. Με βάση αυτό το χρονικό διάστημα, το ποσό που αναμένεται να εισπράξουν οι «ερυθρόλευκοι» υπολογίζεται περίπου στις 155.000 δολάρια, δηλαδή κοντά στις 135.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείονται μικρές διαφοροποιήσεις στην τελική αποζημίωση.