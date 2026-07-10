Σε οριστική συμφωνία με την Ντόρτμουντ ήρθε η Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Καρίμ Αντεγέμι.

Οι «μπλαουγκράνα» για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού θα δώσουν στους Γερμανούς 22 εκατ. ευρώ, ενώ θα καταβάλουν άλλα 7 εκατ. σε περίπτωση που επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι που περιλαμβάνουν αριθμό εμφανίσεων και κατάκτηση τίτλων.

Ο Αντεγέμι είχε κάνει ξεκάθαρη την επιθυμία του να μετακομίσει στην Μπαρτσελόνα στην οποία θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Η Ντόρτμουντ τον απέκτησε από την Σάλτσμπουργκ το 2022 και ο Αντεγέμι έκανε 146 εμφανίσεις με 36 γκολ και 25 ασίστ. Παράλληλα, έχει 11 συμμετοχές με την Εθνική Γερμανίας.