Σε οριστική συμφωνία με την Ντόρτμουντ ήρθε η Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Καρίμ Αντεγέμι.
Οι «μπλαουγκράνα» για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού θα δώσουν στους Γερμανούς 22 εκατ. ευρώ, ενώ θα καταβάλουν άλλα 7 εκατ. σε περίπτωση που επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι που περιλαμβάνουν αριθμό εμφανίσεων και κατάκτηση τίτλων.
Ο Αντεγέμι είχε κάνει ξεκάθαρη την επιθυμία του να μετακομίσει στην Μπαρτσελόνα στην οποία θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.
Η Ντόρτμουντ τον απέκτησε από την Σάλτσμπουργκ το 2022 και ο Αντεγέμι έκανε 146 εμφανίσεις με 36 γκολ και 25 ασίστ. Παράλληλα, έχει 11 συμμετοχές με την Εθνική Γερμανίας.
🚨💣 EXCLUSIVE: Barcelona agree deal to sign Karim Adeyemi, HERE WE GO! 🔵🔴— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026
Deal agreed club to club for €22m plus €7m add-ons based on title winning and also appearances.
Adeyemi only wanted Barça and will sign a five year deal in blaugrana. 💥🇩🇪 pic.twitter.com/7nfy0uSTxU