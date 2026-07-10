Νέες αντιδράσεις προκαλεί η ανάρτηση του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, με αφορμή τη συμπλήρωση έξι ετών από τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο Τούρκος υπουργός χαρακτήρισε την επέτειο «ιστορική», ενώ αναφέρθηκε στο εμβληματικό μνημείο ως «σύμβολο της Άλωσης» και «πολύτιμη παρακαταθήκη» του σουλτάνου Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή.

Παράλληλα, εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποδίδοντας στον Τούρκο πρόεδρο πρωταγωνιστικό ρόλο στην επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως μουσουλμανικού χώρου λατρείας.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın imzasıyla hasretin sona erdiği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı tarihi günün yıl dönümündeyiz.



Fethin sembolü, Fatih Sultan Mehmet Han’ın eşsiz emaneti Ayasofya’da; Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon… pic.twitter.com/V3gliqFJ8B — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 10, 2026

Η αναφορά στον Ερντογάν

Στην ανάρτησή του, ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι σημείωσε ότι η απόφαση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Τουρκία.

«Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τον πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πρωτοστάτησε στην επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως χώρου λατρείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμά του συνοδευόταν από φωτογραφία στο εσωτερικό του μνημείου, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο.

«Η μεγαλύτερη αποκατάσταση στην ιστορία της Δημοκρατίας»

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αγία Σοφία.

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για τις μεγαλύτερες εργασίες αποκατάστασης που έχουν πραγματοποιηθεί στο μνημείο κατά την περίοδο της Τουρκικής Δημοκρατίας.

«Στην Αγία Σοφία, την ανεκτίμητη παρακαταθήκη του Πορθητή Σουλτάνου Μωάμεθ, συνεχίζουμε με μεγάλη ευαισθησία τις πιο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας», έγραψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος των παρεμβάσεων είναι να διαφυλαχθεί το μνημείο και να παραδοθεί στις επόμενες γενιές με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην «αυθεντική μορφή» του.

Έξι χρόνια από τη μετατροπή σε τζαμί

Η ανάρτηση του Μεχμέτ Νουρί Ερσόι έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση έξι ετών από την απόφαση του 2020, με την οποία ακυρώθηκε το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μουσείου και το μνημείο επαναλειτούργησε ως τζαμί.

Η απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, εξαιτίας της ιδιαίτερης ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας της Αγίας Σοφίας.

Η νέα τοποθέτηση του Τούρκου υπουργού, με τις αναφορές στην Άλωση και στον Μωάμεθ τον Πορθητή, επαναφέρει στο προσκήνιο την πολιτική και συμβολική αξιοποίηση του μνημείου από την τουρκική ηγεσία.