Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν τρομερός στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση, κάνοντας δύο φορές την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο.

Αρχικά ο Τεντόγλου στην πρώτη του προσπάθεια στον αγώνα έκανε 8.48μ. Στην δεύτερή του προσπάθεια «πέταξε» στα 8,52μ. και έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.

Ο Τεντόγλου όμως δεν σταμάτησε όμως εκεί και στην έκτη του προσπάθεια έκανε 8.61μ. με μηδενικό άνεμο, σπάζοντας το 8,52μ. δείχνοντας ότι είναι σε απίστευτη κατάσταση.

Είναι χαρακτηριστικό πως η κορυφαία επίδοση της καριέρας του είναι τα 8,65μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024 και την πλησίασε.