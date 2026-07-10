Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Πόλης του Μεξικού, όταν ομάδα επιβατών προκάλεσε επεισόδιο μέσα στον τερματικό σταθμό, λίγο αφότου απομακρύνθηκε από προγραμματισμένη πτήση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που οι εμπλεκόμενοι συγκρούονται με υπαλλήλους εξυπηρέτησης επιβατών στον Τερματικό Σταθμό 2, προκαλώντας αναστάτωση στους ταξιδιώτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Στις εικόνες διακρίνεται ένας άνδρας να αρπάζει μεταλλικό στύλο από τα διαχωριστικά των ουρών αναμονής και να τον χρησιμοποιεί απειλητικά, ενώ άλλο άτομο περνά πίσω από το γκισέ εξυπηρέτησης και εκτοξεύει αντικείμενο προς την πλευρά των εργαζομένων.

Υπάλληλοι και προσωπικό ασφαλείας επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν έναν από τους πιο επιθετικούς επιβάτες, ενώ αρκετοί παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, η ομάδα είχε προηγουμένως αποβιβαστεί από αεροσκάφος, καθώς ένας από τους επιβάτες φέρεται να προκάλεσε ζημιά στο αεροπλάνο πριν από την απογείωση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα άτομα που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο ανήκαν στην ίδια οικογένεια και φαίνονταν να βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Μετά το περιστατικό, η διοίκηση του αεροδρομίου ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της ότι ζήτησε την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών, με στόχο την αποκατάσταση της τάξης και την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για ενδεχόμενους τραυματισμούς ή για το αν θα απαγγελθούν κατηγορίες στους συμμετέχοντες στο επεισόδιο, ενώ οι συνθήκες που οδήγησαν στην ένταση διερευνώνται.