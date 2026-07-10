Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται να επισκεφθεί το Σάββατο το Ομάν, όπου θα ηγηθεί ιρανικής διπλωματικής αποστολής σε επαφές που θα αφορούν τόσο τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών όσο και τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA.

Στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ μίλησε νωρίτερα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και επανέλαβε ότι το Ισλαμαμπάντ είναι έτοιμο να συνεχίσει να μεσολαβεί για τον τερματισμό της κρίσης. «Συζητήσαμε την εξελισσόμενη περιφερειακή κατάσταση και υπογραμμίσαμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η αυτοσυγκράτηση, ο διάλογος και η διπλωματία ώστε να διαφυλαχθούν τα οφέλη της ειρήνης που κερδίσαμε με δυσκολία τους τελευταίους μήνες» ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο Σαρίφ συζήτησε επίσης τις εξελίξεις με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν ότι παραμένουν δεσμευμένοι στη διαφύλαξη των θαλάσσιων οδών και τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή.