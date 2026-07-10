Σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την αντίδραση της αμερικανικής πλευράς σε περίπτωση που γίνει στόχος επιτυχημένης απόπειρας δολοφονίας από το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι θεωρεί τον εαυτό του διαχρονικό στόχο της Τεχεράνης και τόνισε πως έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων οι ενέργειες που θα ακολουθηθούν αν συμβεί κάτι σε βάρος του.

«Βρίσκομαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ακόμη ότι έχει αφήσει σαφείς οδηγίες προς τις αρμόδιες αρχές, λέγοντας πως, αν το Ιράν καταφέρει να υλοποιήσει ένα τέτοιο σχέδιο, η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι συντριπτική.

«Έχω αφήσει εντολές. Αν συμβεί οτιδήποτε, απλώς να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ», δήλωσε.

Οι πληροφορίες για φερόμενο σχέδιο δολοφονίας

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν μετά από ερώτηση σχετικά με δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών ενημέρωσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για στοιχεία που αφορούν φερόμενο σχέδιο δολοφονίας του.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των δύο χωρών σε ζητήματα ασφαλείας.

Παρά τις αναφορές αυτές, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει κάποια πρόσφατη μεταβολή στην απειλή που αντιμετωπίζει, επιμένοντας ωστόσο ότι το Ιράν επιδιώκει τον θάνατό του εδώ και χρόνια.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής και τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση να εντείνονται.