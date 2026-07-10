Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στην κίνηση δεξαμενόπλοιων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στη διεθνή ναυτιλία.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, αρκετά δεξαμενόπλοια κενά φορτίου διέσχισαν το στρατηγικής σημασίας πέρασμα τις τελευταίες ημέρες, την ώρα που ναυτιλιακοί φορείς και κυβερνήσεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις μετά τα πρόσφατα περιστατικά στην περιοχή.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της κρίσης, καθώς οι επιθέσεις εν φαίνεται να αφορούν πλέον αδιακρίτως όλα τα εμπορικά πλοία. Αυτό έχει οδηγήσει αρκετά πλοία στην επιλογή εναλλακτικών διαδρομών ή ακόμη και στη διακοπή της δημόσιας μετάδοσης του σήματος εντοπισμού τους κατά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που δυσκολεύει την παρακολούθηση της κυκλοφορίας.

Η μείωση της κίνησης είναι ήδη αισθητή. Την Πέμπτη καταγράφηκαν μόλις δέκα διελεύσεις δεξαμενόπλοιων LNG και πετρελαίου, έναντι 14 την προηγούμενη ημέρα και 22 στις αρχές της εβδομάδας.

Παρά τη σημαντική αύξηση που είχε σημειωθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η σημερινή κυκλοφορία παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της πολεμικής κρίσης. Πριν από την κλιμάκωση των συγκρούσεων, από το Στενό του Ορμούζ διέρχονταν καθημερινά περίπου 125 έως 140 πλοία, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες ο μέσος όρος είχε διαμορφωθεί στα περίπου 40.

Παράλληλα, η Ιαπωνία γνωστοποίησε ότι μέσα σε τρεις ημέρες 22 πλοία που συνδέονται με τη χώρα, μεταξύ των οποίων και μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ. Πλέον στην περιοχή παραμένουν μόλις τέσσερα ιαπωνικών συμφερόντων πλοία, με τον αριθμό των πληρωμάτων να έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της κρίσης.

Οι εξελίξεις διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως και κάθε διαταραχή στη λειτουργία του επηρεάζει άμεσα το παγκόσμιο εμπόριο και τις αγορές ενέργειας.

Την ίδια ώρα, το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση δεχθεί σε υποδομές του, όπως εξαπολύοντας επίθεση στο Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς οι εχθροπραξίες μετά Ιράν και ΗΠΑ επανελήφθησαν αυτή την εβδομάδα.

«Θα αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές και το εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς (…) δεν θα γλιτώσει», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Ζολγκάντρ, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.