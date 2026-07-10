Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διαδικασία ενίσχυσης των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, μέσω της χορήγησης υλικών, επιχειρησιακού εξοπλισμού, μέσων και χρηματικής επιδότησης.

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ένα σαφές, διαφανές και αντικειμενικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας οργανώσεις θα μπορούν να ενισχύονται, με κριτήριο την πραγματική επιχειρησιακή τους δράση και τη συμβολή τους στις αποστολές Πολιτικής Προστασίας.

«Οι εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας αποτελούν μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις του εθνικού μας μηχανισμού. Βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της Πολιτείας και των πολιτών, επιχειρώντας με αυταπάρνηση σε πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και κάθε έκτακτη ανάγκη», ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, με υπουργική απόφαση με την οποία θεσμοθετήθηκε η απόφαση.

«Η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει έμπρακτα αυτή την προσφορά. Μετά τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας και την απαλλαγή των επιχειρησιακών οχημάτων των εθελοντικών οργανώσεων από τα τέλη κυκλοφορίας, θεσμοθετούμε σήμερα για πρώτη φορά μια διαφανή και αντικειμενική διαδικασία οικονομικής και υλικοτεχνικής ενίσχυσης των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. Ειδικά για το 2026, η συνολική χρηματοδότηση που θα διατεθεί μέσω του νέου αυτού πλαισίου ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ, σηματοδοτώντας την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας προς τον θεσμό του εθελοντισμού», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ευάγγελος Τουρνάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως είπε, στόχος τους είναι η ενίσχυση να συνδέεται με την πραγματική επιχειρησιακή δράση, τη διαρκή παρουσία και την προσφορά κάθε οργάνωσης, «ώστε οι εθελοντές μας να διαθέτουν τα μέσα που χρειάζονται για να επιχειρούν με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα».

«Επενδύουμε στον εθελοντισμό γιατί επενδύουμε στην ανθεκτικότητα της χώρας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής», κατέληξε ο κ. Τουρνάς.

Η νέα διαδικασία προβλέπει την ετήσια υποβολή απολογιστικού σχεδίου δράσης από τις εθελοντικές οργανώσεις, την αξιολόγηση των αιτήσεων από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και την έκδοση συγκεντρωτικής απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία θα καθορίζονται το είδος και το ύψος της ενίσχυσης ανά οργάνωση.

Ειδικά για το 2026, προβλέπεται μεταβατική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις θα υποβληθούν εντός δύο μηνών από την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης του Τμήματος Εθελοντισμού.

«Η υπουργική απόφαση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην υλοποίηση της πολιτικής του υπουργείου για τη συνολική ενίσχυση του εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Προηγήθηκε η διάθεση σύγχρονων Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εθελοντές, καθώς και η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για τα επιχειρησιακά οχήματα των εθελοντικών οργανώσεων, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τον καθοριστικό ρόλο τους στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών».