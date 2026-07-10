Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανάρτησε βίντεο στο TikTok με ένα από τα δημοφιλή trend του, το #netflixdocumentary, απαντώντας σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης, για το οποίο ρωτήθηκε επιτακτικά από τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαν για την ακρίβεια στη Βουλή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι …έχασε το επεισόδιο ή μάλλον ψάχνει δικαιολογίες για να κρύψει ότι δεν θα δώσει τη 13η σύνταξη ποτέ, καθώς ήδη από το βήμα της χθεσινής εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης όχι μόνο παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους, αλλά ανέφερε ρητά χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κόστος συμπεριλαμβανομένης και της 13ης σύνταξης.



Να παίξει το βίντεο, λοιπόν…», λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.



Δείτε το βίντεο:

@nikos.androulakis Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα δώσει ΠΟΤΕ την 13η σύνταξη. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. netflixdocumentary ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis