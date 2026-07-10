Σε πλήρη σύγχυση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, με την ηγεσία του κόμματος και τον Παύλο Πολάκη να εμφανίζονται σε ανοιχτή σύγκρουση για το αν θα συνεδριάσει ή όχι η Κεντρική Επιτροπή.

Η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασία Σαπουνά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επίσημη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής για το Σάββατο, εξηγώντας ότι η συνεδρίαση αναβλήθηκε μετά την αποχώρηση του προέδρου του κόμματος.

Όπως ανέφερε σε συνομιλία της με δημοσιογράφους, η αναβολή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να προηγηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και να συγκληθούν συντεταγμένα τα αρμόδια κομματικά όργανα.

Σύμφωνα με την ίδια, την ερχόμενη Δευτέρα πρόκειται να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, ενώ η εισήγησή της είναι η Κεντρική Επιτροπή να συγκληθεί στις 18 Ιουλίου.

Πολάκης: «Η συνεδρίαση θα γίνει οπωσδήποτε»

Ο Παύλος Πολάκης, ωστόσο, αμφισβήτησε ευθέως τη νομιμότητα της απόφασης για αναβολή και υποστήριξε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

«Η συλλογή υπογραφών για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής είναι απολύτως νόμιμη και με βάση το καταστατικό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συνεδρίαση θα γίνει «οπωσδήποτε», παρά τις ενέργειες της αναπληρώτριας γραμματέως, τις οποίες χαρακτήρισε παράνομες.

Ο κ. Πολάκης κάλεσε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να προσέλθουν το Σάββατο στις 10:30 στο ξενοδοχείο Wyndham, ενώ, όπως διευκρίνισε, θα υπάρχει και η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής μέσω Zoom.

Το κρίσιμο ζήτημα, πάντως, είναι η απαρτία. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση θα πρέπει να συμμετάσχουν τουλάχιστον 130 έως 135 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, αριθμός που αποτελεί πλέον το μεγάλο εσωκομματικό στοίχημα.

Τι θέλει να αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή

Σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη, η συνεδρίαση θα έχει ως πρώτο αντικείμενο την αλλαγή της πολιτικής απόφασης που είχε ληφθεί στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή.

Όπως είπε, στόχος είναι να καταστεί σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εθνικές εκλογές, στη βάση του προγραμματικού πλαισίου που έχει εγκρίνει στα συνέδριά του, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση αριστερών, δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι θα τεθεί σε ψηφοφορία η επαναφορά του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναμένεται να συζητηθούν η συμπλήρωση της Πολιτικής Γραμματείας και η εκλογή νέου γραμματέα.

Η θέση Πολάκη για την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Ερωτηθείς αν θα πρέπει προηγουμένως να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ώστε να ληφθεί απόφαση για την επιστροφή του, ο Παύλος Πολάκης απάντησε ότι «το ανώτερο όργανο του κόμματος ανάμεσα στα συνέδρια είναι η Κεντρική Επιτροπή».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής θα πρέπει να συμμετάσχουν μόνο οι βουλευτές που θα δηλώσουν ότι παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα είναι υποψήφιοι με το κόμμα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Όπως ανέφερε, αυτό είναι απαραίτητο ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα κατά τα οποία βουλευτές συμμετέχουν σε κρίσιμες ψηφοφορίες και στη συνέχεια αποχωρούν από το κόμμα.

«Δεν είχε αρμοδιότητα να ακυρώσει τη συνεδρίαση»

Ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε ευθέως στην Αναστασία Σαπουνά, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ούτε τη νομιμοποίηση ούτε την αρμοδιότητα να ακυρώσει τη συνεδρίαση.

Κατά τον ίδιο, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, τον ρόλο του προέδρου αναλαμβάνει συλλογικά η Πολιτική Γραμματεία, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.

Σε ό,τι αφορά το ποιος θα πραγματοποιήσει την εισήγηση στη συνεδρίαση, διευκρίνισε ότι, από τη στιγμή που η σύγκληση έγινε έπειτα από αίτημα μελών της Κεντρικής Επιτροπής, η εισήγηση μπορεί να γίνει από ένα από τα μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία.

Νέα σύγκρουση για την επόμενη ημέρα

Η διαφωνία για την Κεντρική Επιτροπή αναδεικνύει το μέγεθος της κρίσης που έχει ξεσπάσει μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Από τη μία πλευρά, η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος επιμένει ότι απαιτείται πρώτα συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και οργανωμένη προετοιμασία, προτείνοντας τη μετάθεση της Κεντρικής Επιτροπής για τις 18 Ιουλίου.

Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι η συνεδρίαση έχει ήδη συγκληθεί νόμιμα με υπογραφές μελών και ότι κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να την αναβάλει.

Το αν τελικά θα συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μελών στο Wyndham θα κρίνει αν η πρωτοβουλία Πολάκη θα αποκτήσει θεσμική υπόσταση ή αν η διαδικασία θα επιστρέψει στην Πολιτική Γραμματεία.

«Ο Τσίπρας βγήκε απέναντι στο κόμμα του»

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, ερωτηθείς αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί απέναντι σε ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

«Ο κ. Τσίπρας βγήκε απέναντι στο κόμμα του», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει το κόμμα με «το πιο πλήρες πρόγραμμα κυβερνώσας Αριστεράς» και με προτάσεις για βαθιές θεσμικές αλλαγές υπέρ της εργαζόμενης και λαϊκής πλειοψηφίας.

Η σύγκρουση για την Κεντρική Επιτροπή αποτελεί πλέον το πρώτο μεγάλο τεστ για τους συσχετισμούς της επόμενης ημέρας. Μέχρι το Σάββατο, πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει την πρωτοφανή εικόνα δύο παράλληλων γραμμών: η μία ανακοινώνει ότι η συνεδρίαση αναβλήθηκε και η άλλη καλεί τα μέλη να προσέλθουν κανονικά.