Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, Φώτη Κουβέλη.

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις του στον Τύπο, εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι «καταστατική υποχρέωση» να συνεδριάσει, ανεξάρτητα με το «εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και εάν δεν θέλει τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής η αναπληρώτρια γραμματέας».

Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, είχε προηγηθεί χθες βράδυ μήνυμα από το κόμμα στα μέλη της ΚΕ ότι ακυρώνεται η συνεδρίαση λόγω παραίτησης του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου.