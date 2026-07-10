Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τα μέλη της.

Όπως αναφέρει, η απόφαση είναι «συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης».

Η επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ

Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται μέσα σε κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης και άμεσων θεσμικών διαδικασιών για την ανασύνταξη του κόμματος μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

«Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα αναβληθεί. Αυτή τη στιγμή θα συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα», τόνισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.

Κορυφαία στελέχη ζητούν η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο, καθώς θεωρείται απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων.