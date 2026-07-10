Ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο και παράλληλα ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 9 Ιουλίου, στην παραλία Μουρτερή, στα Κόσκινα Ευβοίας, όπου η θάλασσα και μεγάλο τμήμα της ακτής γέμισαν με νεκρά ψάρια.

Όπως επισημαίνουν λουόμενοι και μεταδίδει το evima.gr η εικόνα προκάλεσε έντονο προβληματισμό και όσοι βρίσκονταν στο σημείο επιχείρησαν να απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερα, ωστόσο η ποσότητα ήταν τόσο μεγάλη που ήταν αδύνατο να καθαριστεί πλήρως η περιοχή.

«Στην παραλία Μουρτερή στα Κόσκινα Ευβοίας είχαμε αυτό το δυσάρεστο θέαμα. Γέμισε με νεκρά ψάρια η παραλία μας. Σαν λουόμενοι μαζέψαμε όσα μπορούσαμε, αλλά βέβαια η ποσότητα ήταν τεράστια» επεσήμανε σε δηλώσεις του λουόμενος που ήταν στο σημείο.

Βίντεο το οποίο καταγράφηκε αποτυπώνει το μέγεθος του φαινομένου, με τα νεκρά ψάρια να καλύπτουν τμήματα της ακτογραμμής και της θάλασσας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό, ενώ αναμένεται να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο ή αν συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες που χρήζουν διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες ενημερώθηκαν από τους λουόμενους.