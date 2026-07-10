Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ώρες. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε, και επισήμως, στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και ο Γιώργος Καραμέρος.

Ο τέως, πλέον, βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ενημερώσει σχετικώς, από το περασμένο Σάββατο, τον (έως χθες) πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Φάμελλο, και είχε προαναγγείλει την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση», είχε δηλώσει την ίδια ημέρα.

Πρώτος επιλαχών στην περιφέρεια Α’ Ανατολικής Αττικής είναι ο Χρήστος Σπίρτζης και εφόσον αρνηθεί, ακολουθεί η Μυρτώ Κοροβέση, αντιπρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο».

Παραιτήθηκε ο Καλαματιανός από γραμματέας της ΚΟ

Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέβαλε σήμερα και ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τα μέλη της.

Όπως αναφέρει, η απόφαση είναι «συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης».

Παραιτήθηκε και ο διευθυντής της «Αυγής», Λάμπρος Τσουκνίδας

Την παραίτησή του από τη διεύθυνση της «Αυγής» ανακοίνωσε και ο Λάμπρος Τσουκνίδας, τον οποίο είχε επιλέξει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως έγραψε ο δημοσιογράφος στο Facebook μετά τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις και την παραίτηση του κ. Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος, θεωρεί ηθικά αυτονόητο να παραδώσει τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τσουκνίδα:

Κλήθηκα να υπηρετήσω την ΑΥΓΗ της Κυριακής, από την τιμητική θέση του διευθυντή, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτη Φάμελλο. Με την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος, θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση.

Ευχαριστώ τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη. Εύχομαι καλή συνέχεια στους συναδέλφους μου στο site και στην εφημερίδα, για την τρέχουσα κυριακάτικη έκδοση της οποίας θα εργαστώ κανονικά, στο πλευρό της Συντακτικής Επιτροπής.

Με εκτίμηση,

Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας.

(Υπέβαλα την παραίτηση χθες, Πέμπτη βράδυ, στις 21:45)».

Η επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ

Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται μέσα σε κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης και άμεσων θεσμικών διαδικασιών για την ανασύνταξη του κόμματος μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

«Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα αναβληθεί. Αυτή τη στιγμή θα συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα», τόνισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.

Κορυφαία στελέχη ζητούν η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο, καθώς θεωρείται απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων.