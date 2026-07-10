Αιφνιδίασε ο Σωκράτης Φάμελλος με τη χθεσινή του παραίτηση από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα μπαίνει πλέον σε νέα περιδίνηση και το ενδιαφέρον στρέφεται στον διάδοχό του, με τον Παύλο Πολάκη να έχει ήδη δηλώσει παρών για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και χθες είχε σύσκεψη με στενούς του συνεργάτες. Μπροστά, όμως, αναμένεται να βγουν και άλλα στελέχη, όπως η Ρένα Δούρου.

Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου συνοδεύτηκε από καρφιά για την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, που δημόσια απέρριπτε κάθε συζήτηση για κοινό μέτωπο. Επίσης, ο κ. Φάμελλος θέλησε να προλάβει και το κύμα της αμφισβήτησής του στην Κεντρική Επιτροπή αύριο, καθώς μέλη της αναμενόταν να καταθέσουν πρόταση μορφής εναντίον του.

«Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων.

Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους Προοδευτικούς πολίτες», ανέφερε στη δήλωσή του.

Πάντως, στην ΕΛΑΣ, όπως σημειώνει και η στήλη Beast του Newsbeast σήμερα, φαίνεται να επικρατεί μία αδιαφορία για όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Την είδηση της παραίτησης του Σ. Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την έμαθε ο Αλέξης Τσίπρας στο Περιστέρι, λίγο πριν από την εκδήλωση της ΕΛΑΣ και την ομιλία του. Ενημερώθηκε από στενό του συνεργάτη ότι παραιτήθηκε από την ηγεσία και δεν έκανε κάποιο σχόλιο. Βέβαια, είχε πληροφορία τουλάχιστον δύο ώρες πριν ότι ο Σ. Φάμελλος θα παραιτούνταν από την ηγεσία του κόμματος.

Η επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ

Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται μέσα σε κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης και άμεσων θεσμικών διαδικασιών για την ανασύνταξη του κόμματος μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

«Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα αναβληθεί. Αυτή τη στιγμή θα συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα», τόνισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.

Πάντως, κορυφαία στελέχη ζητούν η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο, καθώς θεωρείται απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων.

«Δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος, όπως είχα ζητήσει. Είναι μια φορά παραπάνω απαραίτητη η συνεδρίασή της. Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί κανείς να την αναβάλλει», σημείωσε σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.

«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Κανείς δεν θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης» σημείωσε από τη δική του πλευρά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

«Είναι αυτοί που θέλουν με άθλιες μεθοδεύσεις να υπονομεύσουν και να διαλύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαστε όλοι οι άλλοι που είμαστε πλειοψηφία από ό,τι φαίνεται να στηρίξουμε και να δυναμώσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε ο Τρ. Αλεξιάδης.