Σε λίγη ώρα στο «SoFi Stadium» του Λος Άντζελες θα αναμετρηθούν η Ισπανία και το Βέλγιο με έπαθλο την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Οι Λουίς Ντε Λα Φουέντε και Ρούντι Γκαρσία έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τους Ισπανούς να έχουν μια έκπληξη στο αρχικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, ο Πέδρι, που δεν έκανε καλό ματς κόντρα στην Πορτογαλία, θα μείνει στον πάγκο και ο Φαμπιάν Ρουίθ πήρε την θέση του στην ενδεκάδα. Για το Βέλγιο, στο αρχικό σχήμα επιστρέφουν οι Ντε Μπρόινε και Ντοκού.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Όλμο, Μπαένα, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.

ΒΕΛΓΙΟ: Κουρτουά, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Καστάνιε, Ενγκόι, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Ράσκιν, Τροσάρ, Ντοκού, Ντε Κετελάρε.