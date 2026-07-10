Σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών καταδικάστηκε από το Εφετείο του Μιλάνου Ιταλός συνδικαλιστής, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας που εργαζόταν ως αεροσυνοδός.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία, καθώς ο κατηγορούμενος είχε αρχικά αθωωθεί με το σκεπτικό ότι το θύμα είχε στη διάθεσή της περίπου 20 με 30 δευτερόλεπτα για να απομακρυνθεί και να αντιδράσει.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, όλα συνέβησαν τον Μάρτιο του 2018, όταν συναντήθηκε με τον συνδικαλιστή σε επαγγελματικό χώρο, προκειμένου να του παρουσιάσει προβλήματα που αντιμετώπιζε με την εργοδοσία της.

Ο άνδρας, αντί να τη βοηθήσει στο πλαίσιο του συνδικαλιστικού του ρόλου, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη συνάντηση και να προχώρησε σε σεξουαλική επίθεση σε βάρος της.

Η αρχική αθώωση λόγω των «20 δευτερολέπτων»

Τόσο το πρωτοβάθμιο δικαστήριο όσο και το Εφετείο είχαν αρχικά αθωώσει τον κατηγορούμενο.

Το σκεπτικό των αποφάσεων στηριζόταν στην εκτίμηση ότι η γυναίκα είχε χρονικό περιθώριο 20 έως 30 δευτερολέπτων για να αντιδράσει, να αντισταθεί ή να απομακρυνθεί από τον χώρο.

Οι δικηγόροι της προσέφυγαν, ωστόσο, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας, το οποίο ακύρωσε τις δύο αθωωτικές αποφάσεις και διέταξε τη διεξαγωγή νέας δίκης.

Με τη νέα απόφασή του, το Εφετείο του Μιλάνου έκρινε ένοχο τον συνδικαλιστή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών.

Το σοκ του θύματος δεν μπορεί να αγνοείται

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η καταδικαστική απόφαση βασίστηκε στην κρίση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι το μικρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα θύμα θα μπορούσε θεωρητικά να απομακρυνθεί δεν αποτελεί από μόνο του επαρκές στοιχείο για την αθώωση ενός κατηγορουμένου.

Οι δικαστές έκριναν ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το σοκ, ο φόβος και η ψυχολογική πίεση που βιώνει ένα θύμα σεξουαλικής επίθεσης, καθώς οι παράγοντες αυτοί μπορεί να το εμποδίσουν να αντιδράσει άμεσα.

Η νέα ετυμηγορία δικαίωσε την πρώην αεροσυνοδό έπειτα από μια δικαστική μάχη που διήρκεσε περίπου οκτώ χρόνια.

«Δικαιώθηκα, αλλά πλήρωσα πολύ υψηλό τίμημα»

Η 49χρονη γυναίκα δήλωσε ανακουφισμένη από την απόφαση, υπογράμμισε όμως ότι η μακρόχρονη δικαστική διαδικασία είχε σοβαρές συνέπειες στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

«Δικαιώθηκα, αλλά πλήρωσα ένα πολύ υψηλό τίμημα. Δυσφημίστηκα στη δουλειά μου, όλη αυτή η δικαστική περιπέτεια διήρκεσε οκτώ χρόνια και πολλές φορές, στο διάστημα αυτό, αναρωτήθηκα αν ο αγώνας που έκανα άξιζε τον κόπο», ανέφερε.

Η γυναίκα αναγκάστηκε στο μεταξύ να εγκαταλείψει το επάγγελμα της αεροσυνοδού και να ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική πορεία.