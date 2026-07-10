Αίσθηση προκαλεί ισχυρισμός πρώην εκπροσώπου μεγάλου ισραηλινού νοσοκομείου, σύμφωνα με τον οποίο Ισραηλινός γιατρός είχε σταλεί στην Τουρκία, κατόπιν αιτήματος της Μοσάντ και με έγκριση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, για να βοηθήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όταν αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Άβι Σουσάν, πρώην εκπρόσωπος του Ιατρικού Κέντρου Sourasky του Τελ Αβίβ, γνωστού ως νοσοκομείο Ichilov, έκανε τον ισχυρισμό μιλώντας στο ισραηλινό Channel 14.

Η συζήτηση στην εκπομπή αφορούσε εικόνες του Τούρκου προέδρου από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όταν ο Σουσάν υποστήριξε ότι ο Ερντογάν είχε νοσήσει σοβαρά πριν από έξι ή επτά χρόνια.

«Στάλθηκε ως εκπρόσωπος του κράτους του Ισραήλ»

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο πρώην εκπρόσωπος του Ichilov, ένας γιατρός του νοσοκομείου μετέβη τότε στην Τουρκία «ως εκπρόσωπος του κράτους του Ισραήλ».

Ο Σουσάν ανέφερε ότι η αποστολή έγινε «κατόπιν αιτήματος της Μοσάντ» και «με την έγκριση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου».

Ο ίδιος δεν κατονόμασε τον γιατρό, ούτε παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του παρέμβασης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ισραηλινή κυβέρνηση, τη Μοσάντ, το νοσοκομείο Ichilov ή την τουρκική προεδρία για τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Οι επεμβάσεις του Ερντογάν το 2011 και το 2012

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε υποβληθεί σε δύο επεμβάσεις στο έντερο στα τέλη του 2011 και στις αρχές του 2012.

Οι γιατροί του είχαν ανακοινώσει τότε ότι αφαιρέθηκαν μη καρκινικοί πολύποδες, ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι έπασχε από καρκίνο.

Ο Άβι Σουσάν υποστήριξε ότι, όταν φέρεται να έγινε η συγκεκριμένη ιατρική παρέμβαση, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν αναζητήσει επιβεβαίωση, αλλά εκείνος είχε αρνηθεί να σχολιάσει το θέμα.

Η αιχμηρή αναφορά σε Νετανιάχου και Μοσάντ

Ο πρώην εκπρόσωπος του νοσοκομείου διατύπωσε τον ισχυρισμό του με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, συνδέοντάς τον με τις σημερινές επιθέσεις του Ερντογάν κατά της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Αυτός ο άνθρωπος, που σήμερα απειλεί τους Εβραίους, είναι ζωντανός και αναπνέει χάρη σε έναν Εβραίο, χάρη σε έναν Ισραηλινό, χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και χάρη στον Νταβίντ Μπαρνέα», είπε, αναφερόμενος στον πρώην επικεφαλής της Μοσάντ.

Η διατύπωση αυτή παρουσιάζει τις επιθέσεις του Ερντογάν κατά της ισραηλινής κυβέρνησης ως απειλές κατά των Εβραίων συνολικά, μια εξίσωση που απορρίπτεται από οργανώσεις και υποστηρικτές των παλαιστινιακών δικαιωμάτων.

Παλαιότερες αναφορές για ισραηλινές ιατρικές συμβουλές

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει το 2022 ότι ο Ερντογάν λάμβανε ιατρικές συμβουλές από τον καθηγητή Ιτζάκ Σαπίρα, τότε αναπληρωτή διευθυντή του νοσοκομείου Ichilov και επικεφαλής του προγράμματος ιατρικού τουρισμού.

Ο νέος ισχυρισμός του Σουσάν επαναφέρει το ζήτημα της υγείας του Τούρκου προέδρου, ένα θέμα το οποίο η Άγκυρα αντιμετωπίζει διαχρονικά με μεγάλη ευαισθησία.

Το 2021, οι τουρκικές Αρχές είχαν κινηθεί νομικά εναντίον δεκάδων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μετά από αναρτήσεις που υποστήριζαν ότι ο Ερντογάν είχε πεθάνει.

Οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ

Οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ χαρακτηρίζονται εδώ και χρόνια από έντονη πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και από περιόδους συνεργασίας σε στρατιωτικό, ενεργειακό, εμπορικό και πληροφοριακό επίπεδο.

Οι δύο χώρες αποκατέστησαν πλήρως τις διπλωματικές τους σχέσεις το 2022, όμως στη συνέχεια ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους μετά την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Ερντογάν έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία, ενώ η Τουρκία διέκοψε το απευθείας εμπόριο τον Μάιο του 2024 και παρενέβη στην υπόθεση της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο.

Την ίδια ώρα, οργανώσεις αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους έχουν ασκήσει κριτική στην Άγκυρα για έμμεσες εμπορικές ροές, πρόσβαση σε λιμάνια και μεταφορές μέσω τρίτων χωρών.

Ένας ισχυρισμός με πολιτικό βάρος

Ο ισχυρισμός του Άβι Σουσάν δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, αλλά αποκτά πολιτικό βάρος λόγω του περιεχομένου του και της χρονικής συγκυρίας.

Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ρητορική μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, ενώ η Τουρκία επιχειρεί να εμφανιστεί ως βασικός επικριτής του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

Το ερώτημα είναι αν η τοποθέτηση του πρώην εκπροσώπου του Ichilov θα μείνει στο επίπεδο ενός τηλεοπτικού ισχυρισμού ή αν θα προκαλέσει επίσημη αντίδραση από την Άγκυρα, η οποία συνήθως αντιμετωπίζει με σκληρότητα κάθε δημόσια αναφορά στην υγεία του Τούρκου προέδρου.