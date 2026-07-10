Αποδεικνύεται ότι ακόμα και οι επαύλεις των διασήμων δεν έχουν ασυλία στις μειώσεις τιμών. Η Κάιλι Τζένερ έκοψε το συγκλονιστικό ποσό των 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων από την αρχική τιμή του τεράστιου mega-mansion της στο Λος Άντζελες, εντείνοντας τις προσπάθειες να πουλήσει ένα από τα πιο ακριβά σπίτια του real estate χαρτοφυλακίου της.



Η σταρ των ριάλιτι και επιχειρηματίας επαναφέρει στην αγορά την ιδιοκτησία της στο exclusive Holmby Hills για 38,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στα τέλη του περασμένου έτους ζητούσε 48 εκατομμύρια.



Η Τζένερ ξεφορτώνεται επιπλέον ακίνητα καθώς ετοιμάζεται να μετακομίσει στο νέο, custom-built σπίτι των ονείρων της στο Hidden Hills, το οποίο φημολογείται ως η μελλοντική ερωτική φωλιά με τον σύντροφό της, Τίμοθι Σαλαμέ.

Το ακίνητο των 1.423 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, 14 μπάνια, κινηματογράφο, γήπεδο pickleball και πισίνα resort. Η αγγελία περιγράφει το σπίτι ως «το απόλυτο καταφύγιο για όποιον αναζητά την ελίτ ιδιωτικότητα και είναι λάτρης της ευεξίας».

Αυτή δεν είναι η μόνη πολυτελής κατοικία που η Κάιλι προσπαθεί να πουλήσει. Νωρίτερα φέτος, μείωσε την τιμή της παλιάς της κατοικίας στο Hidden Hills κατά 2 εκατομμύρια δολάρια, ρίχνοντάς την στα 18 εκατομμύρια.



Εκεί έμενε πριν ξεκινήσει να χτίζει ένα πολύ μεγαλύτερο κτήμα σε μια έκταση πέντε στρεμμάτων που αγόρασε το 2020 για 15 εκατομμύρια δολάρια.

Οι εργασίες ολοκληρώνονται και η ίδια μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τις συναντήσεις για το σπίτι, δηλώνοντας ότι είναι «ερωτευμένη» με τα ανακυκλωμένα υλικά που χρησιμοποιούνται.



Όταν τελειώσει, θα μετακομίσει εκεί με τα δύο της παιδιά, την 7χρονη Στόρμι και τον 3χρονο Έαρ, που έχει αποκτήσει με τον πρώην της, Τράβις Σκοτ. Η νέα έπαυλη τη διατηρεί κοντά στην Κρις Τζένερ και την Κλόε Καρντάσιαν που έχουν σπίτια δίπλα.



Πλέον, με δύο πανάκριβα σπίτια να αναζητούν αγοραστές, η Κάιλι εστιάζει στη συγκέντρωση της περιουσίας της πριν εγκατασταθεί στο οριστικό της καταφύγιο, σύμφωνα με την Daily Mail.