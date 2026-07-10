Σημαντικά βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση στην επιχείρηση ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κατορθώσει να συγκρατήσουν τη φωτιά μέσα στα όρια των εγκαταστάσεων.

Οι φλόγες εξακολουθούν να καίνε μεγάλες ποσότητες ελαστικών, ωστόσο η εξασθένηση των ανέμων διευκολύνει το έργο της κατάσβεσης. Πυκνοί καπνοί συνεχίζουν να υψώνονται από το σημείο και κατευθύνονται βόρεια, προς την πόλη της Λάρισας.

Οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι το Ομορφοχώρι δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, παρά το γεγονός ότι απέχει περίπου μισό χιλιόμετρο από τις εγκαταστάσεις όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Στο πεδίο έχουν αναπτυχθεί ενισχυμένες δυνάμεις από τη Λάρισα, όμορους νομούς και τη Λαμία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 22 οχήματα της Πυροσβεστικής, περισσότεροι από 50 πυροσβέστες, τέσσερις δημοτικές υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα. Κύριο μέλημα είναι να παραμείνει το μέτωπο περιορισμένο και να μην επεκταθεί σε γειτονικές επιχειρήσεις ή αγροτικές εκτάσεις.

Το έργο των πυροσβεστών παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς στο εσωτερικό της μονάδας καταγράφονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα εύφλεκτα υλικά. Στελέχη της Πυροσβεστικής προειδοποιούν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί νέα ισχυρή έκρηξη, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει αναζωπυρώσεις ή να οδηγήσει σε νέα εξάπλωση της φωτιάς.

Παρότι το μέτωπο έχει περιοριστεί, η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί. Τα υλικά που συνεχίζουν να καίγονται δυσχεραίνουν σημαντικά την προσπάθεια, με τις αρχές να εκτιμούν ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση.