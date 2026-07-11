Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Μπαρτσελόνα ο Φεράν Τόρες, οποίος θα μετακομίσει στην Γαλλία και στην Παρί Σεν Ζερμέν.
Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Καταλανούς ως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο θα αποχωρήσει από τώρα και ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η απόκτηση του Καρίμ Αντεγιέμι από την Ντόρτμουντ.
Έτσι ο Φεράν Τόρες όπως αναφέρουν στο εξωτερικό ήρθε σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για να μετακομίσει στο Παρίσι.
Η μεταγραφή του Φεράν Τόρες αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το Μουντιάλ 2026, με την Εθνική ομάδα της Ισπανίας να βρίσκεται στα ημιτελικά και να αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Γαλλίας.
Ferran Torres ha una base di accordo con il PSG. Il rinnovo con il Barcellona (scadenza 2027) è molto difficile: i Blaugrana chiudono per Adeyemi. @LucaBendoni— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 10, 2026