Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Μπαρτσελόνα ο Φεράν Τόρες, οποίος θα μετακομίσει στην Γαλλία και στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Καταλανούς ως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο θα αποχωρήσει από τώρα και ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η απόκτηση του Καρίμ Αντεγιέμι από την Ντόρτμουντ.

Έτσι ο Φεράν Τόρες όπως αναφέρουν στο εξωτερικό ήρθε σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για να μετακομίσει στο Παρίσι.

Η μεταγραφή του Φεράν Τόρες αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το Μουντιάλ 2026, με την Εθνική ομάδα της Ισπανίας να βρίσκεται στα ημιτελικά και να αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Γαλλίας.