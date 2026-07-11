Στα φετινά World’s Best Awards 2026 του Travel + Leisure, όπου χιλιάδες έμπειροι ταξιδιώτες αξιολόγησαν τους αγαπημένους τους προορισμούς με κριτήρια όπως η αρχιτεκτονική, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, η φιλοξενία και η συνολική εμπειρία, το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε κατέκτησε την κορυφή με βαθμολογία 93,07/100, αφήνοντας πίσω εμβληματικές πόλεις όπως το Κιότο, η Μπανγκόκ και το Τόκιο.

Όπως αναφέρι το Time Out, η γοητεία του Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε γίνεται αμέσως αισθητή στον επισκέπτη της πόλης. Πολύχρωμες προσόψεις σε αποχρώσεις ώχρας, τερακότας και ροζ, λιθόστρωτα σοκάκια, μικρές αυλές γεμάτες βουκαμβίλιες και η εντυπωσιακή νεογοτθική εκκλησία Parroquia de San Miguel Arcángel, που δεσπόζει πάνω από την κεντρική πλατεία, δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία.

Την ώρα που ο ήλιος δύει και το φως βάφει τους πέτρινους δρόμους σε χρυσορόδινες αποχρώσεις, η πόλη αποκαλύπτει τον πιο μαγευτικό της εαυτό.

Πέρα όμως από την αισθητική της, το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε ξεχωρίζει για τη ζωντανή πολιτιστική του σκηνή. Γκαλερί σύγχρονης τέχνης, εργαστήρια χειροτεχνίας, boutique καταστήματα, δημιουργική μεξικάνικη κουζίνα και μια έντονη κοινότητα καλλιτεχνών συνθέτουν έναν προορισμό που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

Η φετινή κατάταξη επιβεβαιώνει και την ισχυρή παρουσία του Μεξικού στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη. Εκτός από την πρώτη θέση του Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε, η Οαχάκα βρέθηκε στην πέμπτη, η Πόλη του Μεξικού στην ένατη και η Γουαδαλαχάρα στη 15η θέση.

Παράλληλα, η Ασία συνέχισε να κυριαρχεί στις πρώτες θέσεις, με το Κιότο, το Τσιάνγκ Μάι, το Χόι Αν και τη Μπανγκόκ να επιβεβαιώνουν τη διαχρονική τους γοητεία.

Αξιοσημείωτη είναι και η σχεδόν πλήρης απουσία της Ευρώπης από την κορυφή της λίστας. Η Φλωρεντία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη, μόλις στη 13η θέση, ενώ η Πράγα, το Σάλτσμπουργκ και η Κρακοβία ακολούθησαν χαμηλότερα

Οι 10 καλύτερες πόλεις του κόσμου το 2026, σύμφωνα με τους αναγνώστες του Travel + Leisure: