Το τρίτο του φιλικό παιχνίδι και πρώτο μπροστά στο κοινό του θα δώσει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας την Γκρασχόπερς (21:00, ΣΚΑΪ).

Οι «πράσινοι» έδειξαν καλά δείγματα απέναντι στην Χέλμοντ και τον Άγιαξ, με ωραίο ποδόσφαιρο και με αρκετά γκολ και θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το ρυθμό ενόψει των επίσημων αγώνων τους.

Παράλληλα ο Νίστρουπ θα συνεχίσει να κάνει δοκιμές σε σχήματα και πρόσωπα, προκειμένου να καταλήξει στον βασικό κορμό της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Μετά τον αγώνα με την Γκρασχόπερς ακολουθεί το φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης εκτός έδρας την Τετάρτη 15 Ιουλίου και μετά η πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League κόντρα στην Πάκσι.