Με τους δύο τελευταίους αγώνες ολοκληρώνεται η προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026. Νορβηγία–Αγγλία και Αργεντινή–Ελβετία θα αναμετρηθούν με έπαθλο μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ

00:00 ΕΡΤ1

Η Αγγλία δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ για να φτάσει μέχρι τον τελικό και να πάρει το τρόπαιο. Μέχρι στιγμής έχει κάνει εξαιρετικό τουρνουά με δύο νίκες και μια ισοπαλία στον όμιλο και δύο νίκες στην νοκ άουτ φάση με τελευταία αυτή επί του Μεξικού με 3-2 στο Αζτέκα. Από την άλλη η Νορβηγία είναι η ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά αποκλείοντας τη Βραζιλία με 2-1.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΕΛΒΕΤΙΑ

04:00 ΕΡΤ1

Αργεντινή και Ελβετία θα κοντραριστούν και πάλι σε νοκ άουτ φάση του Μουντιάλ μετά το 2014 στην Βραζιλία. Τότε είχαν βρεθεί αντίπαλοι στους «16» με την Αργεντινή να επικρατεί με 1-0 στην παράταση. Τώρα το έπαθλο είναι η πρόκριση στα ημιτελικά. Η Αργεντινή έκανε τρεις νίκες στον όμιλο της και πέρασε δύσκολα στα νοκ άουτ επικρατώντας τελικά με 3-2 του Πράσινου Ακρωτηρίου και με το ίδιο σκορ της Αιγύπτου. Από την άλλη η Ελβετία έφτασε στα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 1954 επικρατώντας στα πέναλτι της Κολομβίας με 4-3.