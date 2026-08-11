Μισό αιώνα μετά τους μυστηριώδεις θανάτους δύο ηλικιωμένων αδελφών σε μια απομονωμένη αγροικία στην Ουαλία, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο. Η αστυνομία έχει επανεξετάσει τα στοιχεία με σύγχρονες εγκληματολογικές μεθόδους και πλέον απευθύνεται στον ιατροδικαστή, ο οποίος θα κληθεί να δώσει κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσει η έρευνα.

Οι θάνατοι του Γκριφ και της Μάρθα Τόμας έχουν παραμείνει ένα από τα πιο σκοτεινά μυστήρια της περιοχής του Μίλφορντ Χέιβεν στο Πεμπροκσάιρ. Με τα χρόνια, μάλιστα, διατυπώθηκε επανειλημμένα η θεωρία ότι πίσω από την υπόθεση μπορεί να βρισκόταν ο διαβόητος serial killer Τζον Κούπερ, γνωστός ως «Bullseye», χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί ποτέ κάτι τέτοιο.

Γκριφ και Μάρθα Τόμας

Τον Δεκέμβριο του 1976, ο 73χρονος Γκριφ Τόμας και η 70χρονη αδελφή του, Μάρθα, βρέθηκαν νεκροί στην απομονωμένη οικογενειακή αγροικία τους, στο Φίνον Σάμσον. Ένας ταχυδρόμος ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Είδε γράμματα να παραμένουν κλειστά έξω από το σπίτι και παράλληλα μύρισε καπνό και καμένο. Όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια σκηνή που ένας συγγενής της οικογένειας χαρακτήρισε αργότερα «λουτρό αίματος».

Η Μάρθα, γνωστή και ως Πάτι, βρέθηκε πεσμένη πάνω σε μια ραφιέρα περιοδικών στη γωνία του σαλονιού. Είχε υποστεί σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Στα πόδια της βρισκόταν μια αναποδογυρισμένη τηλεόραση, η οποία παρέμενε ανοιχτή και έπαιζε μόνο παράσιτα. Καρέκλες ήταν πεταμένες σε διάφορα σημεία του δωματίου, ενώ σε μικρή απόσταση βρισκόταν το απανθρακωμένο σώμα του Γκριφ.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για διπλή δολοφονία, όμως ο δράστης δεν εντοπίστηκε ποτέ. Τον Ιανουάριο του 1977 ο επικεφαλής ντετέκτιβ αποφάνθηκε ότι ο Γκριφ «πιθανότατα» είχε σκοτώσει την αδελφή του. Σύμφωνα με την εκδοχή αυτή, ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και στη λειτουργία των χεριών του, τη χτύπησε στο κεφάλι με μια καρέκλα και στη συνέχεια προκάλεσε τη φωτιά, στην οποία πέθανε και ο ίδιος.

Η ιατροδικαστική έρευνα έκρινε ότι η Μάρθα είχε «δολοφονηθεί» από τον αδελφό της. Η οικογένεια και οι φίλοι των δύο αδελφών δεν πείστηκαν ποτέ από αυτή την εκδοχή. Από την αρχή υποστήριζαν ότι επρόκειτο για διπλή δολοφονία.

Ο serial killer «Bullseye»

Με τα χρόνια, οι υποψίες στράφηκαν προς τον Τζον Κούπερ, ο οποίος καταγόταν από το Μίλφορντ Χέιβεν και έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του στην περιοχή.

Ο Κούπερ καταδικάστηκε τελικά το 2011 σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για μια σειρά από δολοφονίες, βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις που διέπραξε κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Το 1985 πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους, ενώ το 1989 δολοφόνησε ένα ακόμα ζευγάρι. Το 1996 κρατούσε υπό την απειλή όπλου πέντε εφήβους σε δασώδη περιοχή του Πεμπροκσάιρ και στη συνέχεια βίασε και κακοποίησε σεξουαλικά δύο κορίτσια, ηλικίας 16 και 15 ετών.

Η σύλληψή του ήρθε το 2009, όταν μια ομάδα που επανεξέταζε παλιές υποθέσεις αξιοποίησε νέες εγκληματολογικές τεχνολογίες. Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε ένα παλιό αστυνομικό σκίτσο, το οποίο παρουσίαζε εντυπωσιακή ομοιότητα με την εμφάνιση του Κούπερ όταν είχε εμφανιστεί στο τηλεπαιχνίδι «Bullseye» το 1989. Έτσι απέκτησε και το γνωστό του προσωνύμιο.

Οι ομοιότητες με την υπόθεση του 1976

Οι υποψίες ότι ο Κούπερ μπορεί να συνδεόταν με τον θάνατο των Τόμας ενισχύθηκαν από ορισμένες ανατριχιαστικές ομοιότητες. Το 1985, ο Κούπερ είχε δολοφονήσει τα αδέλφια Ρίτσαρντ, 58 ετών, και Έλεν Τόμας, 46 ετών, στο σπίτι τους, το Σκόβεστον Μάνορ. Στη συνέχεια είχε βάλει φωτιά στο σπίτι.

Η υπόθεση παρουσίαζε έτσι αρκετές ομοιότητες με εκείνη του 1976: και στις δύο περιπτώσεις επρόκειτο για αδέλφια με το ίδιο επώνυμο, ενώ υπήρχε και φωτιά.

Ο εγκληματολόγος, ψυχολόγος δρ Κλάιβ Σιμς, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στην κατάρτιση προφίλ του «Suffolk Strangler», υποστήριξε το 2011 ότι η αρχική ετυμηγορία για τους θανάτους των Τόμας ήταν επισφαλής και ότι η υπόθεση θα έπρεπε να επανεξεταστεί. Ο ίδιος θεωρούσε πιθανό το σενάριο μιας ληστείας που πήγε στραβά. Στο σπίτι υπήρχε ένα άδειο κουτί για χρήματα, ένα γραφείο είχε παραβιαστεί και η πίσω πόρτα ήταν ξεκλείδωτη. Για τον Σιμς, ορισμένα στοιχεία της σκηνής απλώς «δεν έβγαζαν νόημα».

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι κατά τη δολοφονία των Ρίτσαρντ και Έλεν Τόμας το 1985, ο Κούπερ είχε κλέψει τραπεζικές κάρτες και κοσμήματα.

Ο Κούπερ ήταν 40 ετών το 1976. Ο Σιμς θεωρούσε πιθανό να είχε ήδη ξεκινήσει τη σοβαρή εγκληματική του δράση, καθώς, όπως υποστήριξε, θα ήταν ασυνήθιστο ένας άνθρωπος να ξεκινήσει τόσο αργά μια εγκληματική πορεία και μάλιστα με τέτοιο επίπεδο βίας.

Δεν συμφωνούν, όμως, όλοι ότι ο Κούπερ ήταν ο δράστης.

Ο Στιβ Γουίλκινς, πρώην επικεφαλής της έρευνας για τον serial killer, καλωσόρισε την επανεξέταση της υπόθεσης, αλλά δήλωσε ότι θα του προκαλούσε έκπληξη αν αποδεικνυόταν πως ο Κούπερ ευθυνόταν για τους θανάτους. Όπως εξήγησε, ο Κούπερ θεωρούνταν «επαγγελματίας εγκληματίας», με βασικό κίνητρο το οικονομικό όφελος. Στην περίπτωση των Τόμας, όμως, οι δράστες είχαν αφήσει χιλιάδες λίρες μέσα στην αγροικία, γεγονός που δεν ταιριάζει με αυτή τη θεωρία.

Η νέα έρευνα

Η Dyfed-Powys Police άνοιξε ξανά την υπόθεση τον Οκτώβριο του 2022 και ξεκίνησε εκτεταμένη εγκληματολογική επανεξέταση.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σύγχρονες τεχνικές για τη βελτίωση και ανάλυση αποτυπωμάτων, αναζήτησαν πιθανό DNA και επανεξέτασαν στοιχεία σχετικά με την ομάδα αίματος. Παράλληλα, εντόπισαν και εξέτασαν παλιά ημερολόγια της Μάρθας, πρωτότυπα έγγραφα της αρχικής έρευνας, φωτογραφίες, αποτυπώματα από τον χώρο και εκμαγεία των χεριών των νεκρών.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης αναζητήσεις σε αρχεία αστυνομικών υπηρεσιών, στα Εθνικά Αρχεία της Ουαλίας και σε αρχεία της Forensic Science Service στο Μπέρμιγχαμ, προκειμένου να συγκεντρωθεί κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Ωστόσο, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την επανεξέταση, οι Αρχές εξακολουθούν να μην έχουν απαντήσει στο βασικό ερώτημα: ποιος σκότωσε τη Μάρθα και τον Γκριφ Τόμας;

Πλέον, η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον αρμόδιο ιατροδικαστή, ζητώντας συμβουλές για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν η υπόθεση θα παραμείνει ενεργή ή αν θα οδηγηθεί σε νέα ιατροδικαστική εξέταση.

Η οικογένεια των δύο αδελφών έχει ενημερωθεί για τα μέχρι στιγμής ευρήματα και περιμένει, πενήντα χρόνια μετά, να μάθει επιτέλους τι συνέβη εκείνο το σκοτεινό πρωινό του Δεκεμβρίου του 1976, όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail.