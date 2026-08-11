Ο Άρης στον Καρκίνο εγκαθίσταται από τις 11 Αυγούστου έως τις 28 Σεπτεμβρίου, μετατοπίζοντας την ενέργεια από την ορθολογική δράση στην προστασία των προσωπικών στεγανών, τις οικογενειακές διεκδικήσεις και τις συναισθηματικές αποφάσεις.

Η νέα πλανητική μετακίνηση επηρεάζει τα ζώδια σήμερα έως τις 28 Σεπτεμβρίου, με τον Κριό, τον Καρκίνο, τον Ζυγό και τον Αιγόκερω να βρίσκονται στο επίκεντρο των μεγαλύτερων αλλαγών.

Παράλληλα, οι παράλληλες όψεις του Ερμή με τον Πλούτωνα και τον Ποσειδώνα, αλλά και η εμπλοκή της Αφροδίτης με τον Ουρανό, δημιουργούν απρόβλεπτες ανατροπές, ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και ανάγκη για ξεκαθαρίσματα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Η προσοχή στρέφεται στις ρίζες, στην ιδιωτική ζωή και στο περιβάλλον του σπιτιού. Η παρουσία του πλανήτη στον τέταρτο ηλιακό οίκο καθιστά επιτακτική την ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια και ξεκούραση. Η Σελήνη στον Λέοντα προσφέρει δημιουργική ώθηση, ενώ το ένστικτο λειτουργεί ως οδηγός λόγω της εμπλοκής του Δία. Την ίδια στιγμή, οι όψεις του Ερμή με τον Πλούτωνα και τον Ποσειδώνα φέρνουν στην επιφάνεια κοινωνικές εντάσεις, ανταγωνισμούς ή παραπληροφόρηση. Η σύνδεση Αφροδίτης και Ουρανού ευνοεί τις απρόσμενες νέες γνωριμίες.

Ταύρος

Η διαίσθηση γίνεται το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση μεγάλων σχεδίων. Απαιτείται αποφασιστικότητα για την επίτευξη των στόχων, ενώ η Σελήνη στον Λέοντα σε συνδυασμό με τον Δία προσφέρει στήριξη από το οικείο περιβάλλον. Παράλληλα, οι όψεις του Ερμή απαιτούν αυτόνομη δράση χωρίς την ανάγκη επιβεβαίωσης από τρίτους. Η βραδινή συνάντηση της Αφροδίτης με τον Ουρανό ενδείκνυται για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που ενισχύουν τα οικονομικά.

Δίδυμοι

Οι κόποι των τελευταίων μηνών αρχίζουν να αποδίδουν στον οικονομικό τομέα, καθώς ενεργοποιείται ο δεύτερος ηλιακός οίκος. Η ανταμοιβή των προσπαθειών λειτουργεί ως κίνητρο για τη συνέχεια. Οι συζητήσεις που ανοίγουν με τη Σελήνη στον Λέοντα και τον Δία διευρύνουν τους ορίζοντες, ενώ το βράδυ οι όψεις του Ερμή ευνοούν την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών. Η ταχύτητα στην αξιοποίηση μιας ξαφνικής ιδέας κρίνεται απαραίτητη κατά τη σύνδεση Αφροδίτης και Ουρανού.

Καρκίνος

Ο Άρης στον Καρκίνο σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου γεμάτης δυναμισμό και προσωπικές διεκδικήσεις. Οι προσωπικές ανάγκες μπαίνουν σε πρώτο πλάνο, ακόμα κι αν αυτό προκαλέσει αντιδράσεις. Η Σελήνη σε συνεργασία με τον Δία ανοίγει θετικές προοπτικές, ενώ οι πιεστικές όψεις του Ερμή δείχνουν την έξοδο από συμφωνίες ή συνεργασίες που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Απρόσμενες ευχάριστες εξελίξεις φέρνει το πέρασμα της Αφροδίτης στον Ουρανό.

Λέων

Η ανάγκη για προστασία της ιδιωτικής ζωής και δράση μακριά από τα βλέμματα των άλλων γίνεται εντονότερη. Σχέδια που προετοιμάζονται παρασκήνια αποκτούν ισχυρές βάσεις. Με τη Σελήνη να περνά στο ζώδιο και να συναντά τον Δία, παρουσιάζεται μια τυχερή ευκαιρία. Στον αισθηματικό τομέα, ο Ερμής φέρνει ουσιαστικές αποκαλύψεις, ενώ η εμπλοκή της Αφροδίτης με τον Ουρανό μεταβάλλει την εικόνα που υπάρχει για ορισμένα πρόσωπα.

Παρθένος

Οι ρυθμοί της κοινωνικής ζωής αυξάνονται κατακόρυφα. Απαιτείται προσεκτική επιλογή των επαφών και διαχείριση της ενέργειας, καθώς η Σελήνη στον Λέοντα επιβάλλει στιγμές ξεκούρασης. Η όψη της με τον Δία φέρνει μια ξαφνική συνειδητοποίηση με θετικό πρόσημο. Την ίδια στιγμή, ο Ερμής επιβάλλει αναθεώρηση στόχων και σχέσεων, ενώ στον επαγγελματικό τομέα η Αφροδίτη με τον Ουρανό υπόσχονται οικονομικά οφέλη μέσα από ανατροπές.

Ζυγός

Οι επαγγελματικές φιλοδοξίες και η επίτευξη υψηλών στόχων έρχονται στο προσκήνιο, καθώς επηρεάζεται ο τομέας της καριέρας. Οι κοινωνικές επαφές και οι νέες γνωριμίες ευνοούνται από τη Σελήνη στον Λέοντα και τον Δία. Παρά την κριτική που μπορεί να προκύψει από τις όψεις του Ερμή, η προσήλωση στους στόχους και η απόκτηση νέων γνώσεων φέρνουν αποτελέσματα. Η Αφροδίτη σε σύνδεση με τον Ουρανό επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις.

Σκορπιός

Τα σχέδια που εμπεριέχουν πάθος αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Η αναζήτηση γνώσης ή ενός καθοδηγητή ενισχύει τη φήμη, ειδικά με τη θετική επίδραση της Σελήνης και του Δία στον Λέοντα. Ο ρεαλιστικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος λόγω των πιέσεων του Ερμή, ο οποίος υπενθυμίζει την ανάγκη για φροντίδα της υγείας. Στον αισθηματικό τομέα, η Αφροδίτη με τον Ουρανό φέρνουν απρόβλεπτες διακυμάνσεις.

Τοξότης

Η σταθερότητα στις επιλογές και η ενίσχυση των συνεργασιών αποτελούν προτεραιότητα. Η απομάκρυνση από καταστάσεις που δεν προσφέρουν εξέλιξη καθίσταται αναγκαία. Η ευκαιρία που προσφέρει η Σελήνη με τον Δία απαιτεί άμεσες πράξεις. Παράλληλα, οι ανατροπές που φέρνει ο Ερμής επιβάλλουν ευελιξία και προσαρμογή σε νέα δεδομένα, ενώ η Αφροδίτη με τον Ουρανό φέρνουν ειδήσεις που αιφνιδιάζουν.

Αιγόκερως

Οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι ανάγκες των οικείων προσώπων απαιτούν αυξημένη φροντίδα και παρουσία. Η ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τη χαλάρωση είναι απαραίτητη. Η Σελήνη στον Λέοντα σε σύμπλευση με τον Δία ευνοεί τις διαπραγματεύσεις και τις οικονομικές συμφωνίες. Ο Ερμής καλεί σε ειλικρινείς συζητήσεις για το μέλλον, ενώ η Αφροδίτη με τον Ουρανό φέρνουν θετικές εξελίξεις σε επαγγελματικό ή αισθηματικό επίπεδο.

Υδροχόος

Η καθημερινή ρουτίνα, η υγεία και η φυσική κατάσταση χρείαζονται αναδιοργάνωση, καθώς οι διακυμάνσεις της ενέργειας απαιτούν σταθερό πρόγραμμα. Η Σελήνη στον Λέοντα και ο Δίας προσφέρουν ευχάριστες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Την ίδια στιγμή, οι όψεις του Ερμή ωθούν σε επαναξιολόγηση της πορείας και σε σχεδιασμό νέων πλάνων. Μια απρόσμενη ευκαιρία εμφανίζεται από τη σύνδεση Αφροδίτης και Ουρανού.

Ιχθύες

Η διοχέτευση της ενέργειας σε έναν δημιουργικό στόχο απομακρύνει τις ανασφάλειες, καθώς ενεργοποιείται ο πέμπτος ηλιακός οίκος. Η καθημερινότητα προσαρμόζεται ώστε να υπάρχει χώρος για δραστηριότητες που προσφέρουν ικανοποίηση, με τη στήριξη της Σελήνης και του Δία. Ο Ερμής επιβάλλει την αποδέσμευση από περιττές υποχρεώσεις, ενώ η Αφροδίτη με τον Ουρανό διώχνουν τα συναισθηματικά βάρη, φέρνοντας ανανέωση.