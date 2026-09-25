Μια αποθήκη που συνδέεται με την αλυσίδα McDonald’s στην περιοχή του Κιέβου βρέθηκε στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με drone, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, μετά το νέο κύμα πληγμάτων που σημειώθηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της.

Η McDonald’s Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι το χτύπημα σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου και αφορούσε αποθήκη συνεργάτη logistics, όπου φυλάσσονταν προϊόντα της εταιρείας.

«Το σημαντικότερο είναι ότι κανείς δεν τραυματίστηκε», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι τα εστιατόριά της συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, ενώ αξιολογείται η πιθανή επίδραση της επίθεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα.

@nypost A Russian air attack destroyed a food warehouse used by McDonald’s outside Kyiv Friday as firefighters battled the blaze. ♬ original sound – New York Post | News

Ζελένσκι: «Drone χτύπησε απλά τρόφιμα»

Το περιστατικό σχολίασε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανέφερε ότι η επίθεση έπληξε εγκατάσταση που συνδέεται με την παραγωγή και διανομή προϊόντων διατροφής.

«Ένα επιθετικό drone – εναντίον απλών τροφίμων», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι το χτύπημα δεν αφορούσε στρατιωτική υποδομή.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το συγκεκριμένο πλήγμα εντάσσεται σε μια σειρά επιθέσεων με drones και πυραύλους που έχουν προκαλέσει ζημιές σε αποθηκευτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου.

Η απάντηση της McDonald’s

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία υπογράμμισε ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι πως δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι κανείς δεν τραυματίστηκε», ανέφερε η McDonald’s, προσθέτοντας ότι τα εστιατόριά της στην Ουκρανία συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Παράλληλα, η εταιρεία σημείωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό το περιστατικό μπορεί να επηρεάσει τις λειτουργίες και την εφοδιαστική της αλυσίδα.

Ζημιές και σε άλλες εγκαταστάσεις

Παράλληλα με την αποθήκη που σχετίζεται με τη McDonald’s, ουκρανικές πηγές ανέφεραν ζημιές και σε άλλες εμπορικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τοπικά μέσα, υπέστη σημαντικές ζημιές εγκατάσταση παραγωγής και αποθήκευσης της εταιρείας TK-Domashnii Tekstil, μετά από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή του Κιέβου δέχεται συχνά κύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν ότι στόχος των πληγμάτων είναι κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις υποστήριξης.

Η McDonald’s επέστρεψε στην Ουκρανία παρά τον πόλεμο

Η McDonald’s έχει παραμείνει ενεργή στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, επαναλειτουργώντας σταδιακά καταστήματα που είχαν κλείσει στην αρχή του πολέμου.

Η εταιρεία αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα διεθνή brands που συνέχισαν τη δραστηριότητά τους στη χώρα, παρά τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες και τις προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το νέο χτύπημα στην αποθήκη της έρχεται να δείξει ότι ακόμη και εμπορικές υποδομές που συνδέονται με την καθημερινή ζωή των πολιτών παραμένουν εκτεθειμένες στη συνεχιζόμενη σύγκρουση.