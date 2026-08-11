Η Κολομβία θρηνεί μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα, έναν από τους ισχυρότερους που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από κατεστραμμένα κτίρια.

Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών καταγράφηκε χθες το πρωί (τοπική ώρα) στον νομό Τσοκό, φτωχή περιοχή με ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό, προκαλώντας πανικό σε μεγάλες πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Βγήκα τρέχοντας στον δρόμο χωρίς τίποτα, υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι έξω, κάποιοι από τους οποίους προσεύχονταν», είπε ο Χουλιάν Πένια, οδοντίατρος που ζει στην Κιβδό, την πρωτεύουσα της Τσοκό (δυτικά).

Στην Κάλι (νοτιοδυτικά), ανάμεσα στις πόλεις που υπέστησαν τις πιο σοβαρές ζημιές, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες σήκωναν χαλάσματα με γυμνά χέρια, αναζητώντας ενδείξεις ζωής.

🙏🇨🇴 ¡Una luz de esperanza en medio de la tragedia!



Se logró recuperar con vida a un menor de edad tras el sismo que sacudió a #Colombia. En medio del dolor que hoy enluta a tantas familias, un niño vuelve a la vida y nos recuerda que aún hay esperanza. ❤️‍🩹🇨🇴 pic.twitter.com/2yQ2tzzvSS — Gurú Político (@guruchuirer) August 11, 2026

Ο Νέλσον Μορένο πήγε με την ελπίδα να μπορέσει να σώσει μια φίλη του η οποία ήταν παγιδευμένη στα συντρίμμια ενός συγκροτήματος δύο πενταώροφων πολυκατοικιών. Ο πατέρας της φίλης του και το μικρό παιδί της νεαρής βρέθηκαν – με τραύματα, αλλά ζωντανοί.

«Τώρα χρειαζόμαστε φακούς και (προστατευτικά) γυαλιά για τη σκόνη, καθώς η επιχείρηση έρευνας θα συνεχιστεί όλη νύχτα», είπε, έχοντας γύρω του εκατοντάδες άλλους εθελοντές.

Διασώστες σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμμια, ενώ αυτοί στην πρώτη γραμμή εργάζονταν χρησιμοποιώντας σκαπάνες και στοιχειώδη εργαλεία.

Ο νέος πρόεδρος, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε την εξουσία τρεις ημέρες νωρίτερα, κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης και υποσχέθηκε συντονισμένες επιχειρήσεις διάσωσης.

Ως το απόγευμα, οι σεισμογράφοι είχαν καταγράψει 47 μετασεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με την κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία.

«Απελπισμένοι»

Ο τραγικός, μέχρι στιγμής, απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς, δεκάδες ακόμη τραυματίες, περίπου 1.500 ακίνητα που υπέστησαν ζημιές και 61 κτίρια που κατέρρευσαν.

Έξι αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές και ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν τις εμπορικές πτήσεις.

Το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην Τσοκό, όπου έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι, με βάση τα μέχρι στιγμής επίσημα δεδομένα.

Ο Γουίλμερ Κουέστα, φοιτητής νομικής που πήγε να βοηθήσει ανθρώπους θαμμένους στα συντρίμμια, αφηγήθηκε πως είδε «κόσμο να έχει βγει έξω γυμνός, να πηδάει από μπαλκόνια στον δεύτερο όροφο», κατοίκους που ήταν «απελπισμένοι».

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια επισκέφθηκε μέσα στην ημέρα την Τσοκό και ανήγγειλε πως επρόκειτο να μεταβεί αργότερα στην Κάλι, την τρίτη πόλη της χώρας.

Δηλώσεις αλληλεγγύης άρχισαν να φτάνουν από όλο τον κόσμο.

Οι κυβερνήσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής, του Ισραήλ, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Κολομβία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμμαχος του νέου προέδρου, ανακοίνωσε πως προσφέρει βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δύσκολη κατάσταση»

Στην Περέιρα, στην τουριστική «περιοχή του καφέ», που είχε ήδη χτυπηθεί από ισχυρό σεισμό το 1999 με σχεδόν 1.200 νεκρούς, επιβεβαιώθηκαν ήδη δεκάδες θάνατοι.

Η πόλη ζει «ιστορική, δύσκολη κατάσταση (…) ορισμένα κέντρα υγείας έχουν κατακλυστεί από τραυματίες», είπε στον Τύπο ο δήμαρχος, Μαουρίσιο Σαλασάρ, με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

Στην κοντινή Μανισάλες, περίπου 50 χιλιόμετρα από εκεί, ένας από τους τέσσερις πύργους του καθεδρικού ναού στην πλατεία Μπολίβαρ κατέρρευσε.

Στην Κάλι ισοπεδώθηκαν τουλάχιστον 20 κτίρια, κατά τις Αρχές.

«Ήρθε πολύς κόσμος, με εξοπλισμό, τρόφιμα, για να βοηθήσει τους πυροσβέστες», είπε ο Αντρές Φελίπε Μεχία, εθελοντής διασώστης.

Στην πρωτεύουσα Μπογκοτά οι κάτοικοι, μερικοί ακόμη με τις πιτζάμες, βγήκαν ανάστατοι από τα σπίτια τους χθες το πρωί, προτού ξαναμπούν: δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές στην πόλη.

Ο πολύ ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός ως τον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα – η τελευταία ακόμη μετράει τις πληγές του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών της 24ης Ιουνίου, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του οποίου ξεπέρασε τους 6.000 νεκρούς.

Οι χώρες αυτές βρίσκονται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, περιοχή με εξαιρετικά ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, εξαιτίας των κινήσεων τεκτονικών πλακών στο υπέδαφος.