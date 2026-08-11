Χάος επικράτησε στο Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο, όταν περισσότεροι από 100 οδηγοί συγκεντρώθηκαν σε κεντρική διασταύρωση για παράνομες κόντρες, ενώ ομάδα ατόμων εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση για να εισβάλει και να λεηλατήσει κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Περισσότερα από 100 οχήματα κατέκλυσαν περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής τη διασταύρωση των Olympic Boulevard και Atlantic Avenue στο ανατολικό Λος Άντζελες.

Lack of consequences has consequences 🤔🚨

And they wonder why, when we go to store everything's locked up 😱



An Autozone was looted during a street takeover early this morning on Olympic and Atlantic Ave, LA, CA. The investigation is ongoing. pic.twitter.com/G6rW63Ufki — Frankie™️🦅 (@B7frankH) August 10, 2026

Βίντεο από το σημείο δείχνει μεγάλο πλήθος, με αρκετά άτομα να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, να εισβάλλει σε κατάστημα AutoZone, το οποίο είχε ήδη προστατευτικά καλύμματα στα ανοίγματά του από προηγούμενες ζημιές. Οι δράστες άρπαξαν εμπορεύματα και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν.

Δεύτερη λεηλασία μέσα σε 24 ώρες

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο που το συγκεκριμένο κατάστημα βρέθηκε στο στόχαστρο.

Περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια αντίστοιχης παράνομης συγκέντρωσης αυτοκινήτων, άτομα είχαν σπάσει τις βιτρίνες και είχαν λεηλατήσει το εσωτερικό του καταστήματος, αφήνοντας τους διαδρόμους γεμάτους κατεστραμμένα και πεταμένα προϊόντα.

Λόγω των εκτεταμένων ζημιών, το κατάστημα αναμένεται να παραμείνει κλειστό για δύο έως τρεις ημέρες, προκειμένου να επισκευαστούν καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον διευθυντή του καταστήματος, οι εργαζόμενοι δεν θα πληρωθούν για το διάστημα που η επιχείρηση θα παραμείνει κλειστή.

Πυροτεχνήματα και αυτοκίνητο στις φλόγες

Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στο ανατολικό Λος Άντζελες. Μία ακόμη μεγάλη παράνομη συγκέντρωση οχημάτων πραγματοποιήθηκε νωρίς το Σάββατο στη διασταύρωση Western Avenue και Century Boulevard, στην περιοχή Gramercy Park του νότιου Λος Άντζελες.

Αστυνομικός του LAPD ανέφερε ότι, όταν οι δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν μεγάλο πλήθος, πυροτεχνήματα και ένα αυτοκίνητο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες στη μέση του δρόμου.

Παρά την έκταση των επεισοδίων και τις ζημιές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις για κανένα από τα δύο περιστατικά.