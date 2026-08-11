Η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας, η οποία τοποθετείται στη σκληρή δεξιά, προχώρησε τη Δευτέρα στην αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής πέρασε υπό τον έλεγχο του Ισραήλ κατά τον πόλεμο του 1967, όταν καταλήφθηκε από τη Συρία, ενώ το Ισραήλ προχώρησε στην προσάρτησή του το 1981.

Μέχρι χθες, οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική χώρα που είχε αναγνωρίσει την προσάρτηση, το 1981, του τομέα του υψιπέδου υπό ισραηλινό έλεγχο.

«Η κυβέρνηση της Κολομβίας αναγνωρίζει την ισραηλινή κυριαρχία στην περιοχή αυτή, όπως και το δικαίωμα του κράτους αυτού να προστατεύεται από εξωτερικές απειλές», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.

Για τον ΟΗΕ, το υψίπεδο του Γκολάν παραμένει συριακό έδαφος υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γεδεών Σάαρ ευχαρίστησε τον «καλό του φίλο» Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, τον νέο πρόεδρο της Κολομβίας, για την απόφαση αυτή.

Ήταν παρών την Παρασκευή στην ορκωμοσία του κ. δε λα Εσπριέγια. Ο 48χρονος νέος αρχηγός του κράτους έχει εκφράσει την πρόθεση να μεταφέρει την πρεσβεία της Κολομβίας στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και να αποκαταστήσει πλήρως τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, τις οποίες είχε διακόψει ο σοσιαλδημοκράτης προκάτοχός του Γουστάβο Πέτρο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας υποσχέθηκε πιο στενές σχέσεις με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ. Υποστηρίχτηκε δημόσια από τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.