Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της Marfin, καθώς η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται σε αυτή επικοινώνησε με δική της πρωτοβουλία με τις ελληνικές Αρχές.

Η ίδια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δηλώνει αθώα και εκφράζει την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα από τη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών και να καταθέσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα.

Όπως αναφέρει η πλευρά της υπεράσπισης, η 46χρονη επικοινώνησε με τη δικηγόρο της και την ενημέρωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, ώστε να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές.

Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας μαζί με τους δύο ήδη συλληφθέντες 42χρονους. Η παρουσία της αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών εξετάζονται και στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση φωτογραφικού υλικού με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογραφίες που αναλύθηκαν από τους αστυνομικούς αφορούν διακοπές της ομάδας που είχε δράσει στη Marfin το 2010.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς με την επιστροφή της 46χρονης και την παρουσία των εμπλεκομένων ενώπιον της Ανακρίτριας αναμένεται να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την πορεία της έρευνας.