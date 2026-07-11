Δεκαέξι χρόνια μετά τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους στις 5 Μαΐου 2010, οι Αρχές εκτιμούν ότι βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην πλήρη εξιχνίαση μιας από τις πιο εμβληματικές και πολυσυζητημένες υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Η πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδήγησε στη σύλληψη δύο 42χρονων ανδρών, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για μία 46χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία.

Κατά τη δικογραφία, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή στην επίθεση, ενώ η γυναίκα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο.

Το ανώνυμο email που άνοιξε ξανά τον φάκελο

Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο «ελληνικό FBI». Στο email κατονομάζονταν τρία συγκεκριμένα πρόσωπα ως εμπλεκόμενα στη φονική επίθεση, καθώς και ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονταν με τον ίδιο αντιεξουσιαστικό πυρήνα. Το περιεχόμενο του μηνύματος δεν θεωρήθηκε από μόνο του επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για την άσκηση διώξεων. Αποτέλεσε, όμως, την αφορμή για να ανασυρθεί η δικογραφία από το αρχείο και να ξεκινήσει μία νέα, εξονυχιστική διερεύνηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων.

Η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της σύγχρονης τεχνολογίας

Το βάρος της νέας έρευνας έπεσε στην επανεξέταση του οπτικού υλικού από τα επεισόδια της 5ης Μαΐου 2010. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια αξιοποίησαν σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία δεν υπήρχαν την εποχή της επίθεσης. Η ανάλυση επέτρεψε τη βελτίωση της ποιότητας των εικόνων, τη λεπτομερέστερη σύγκριση χαρακτηριστικών των προσώπων και την αξιολόγηση στοιχείων όπως ο σωματότυπος, η στάση του σώματος, ο τρόπος κίνησης, η αμφίεση και άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε διασταυρώσεις με φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό από άλλες, άσχετες ποινικές δικογραφίες στις οποίες είχαν καταγραφεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από τη συγκριτική αξιολόγηση προέκυψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικές ομοιότητες με πρόσωπα που εμφανίζονταν έξω από το υποκατάστημα της Marfin λίγα λεπτά πριν από τη ρίψη των μολότοφ. Τα νέα αυτά ευρήματα κρίθηκαν αρκετά ισχυρά ώστε να ζητηθεί η ανάσυρση της δικογραφίας, η συμπλήρωσή της με νέο αποδεικτικό υλικό και η διαβίβασή της στην ανακρίτρια, η οποία εξέδωσε τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Οι έρευνες και οι συλλήψεις

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε με ταυτόχρονες έρευνες σε κατοικίες στην Αττική, ενώ οι δύο 42χρονοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Για την 46χρονη γυναίκα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε εμπλοκή και άλλων προσώπων τόσο στην προετοιμασία όσο και στην εκτέλεση της επίθεσης.

Η τραγωδία που σημάδεψε τη χώρα

Η επίθεση στη Marfin σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων κατά του πρώτου Μνημονίου. Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου, προκαλώντας πυρκαγιά που εγκλώβισε εργαζομένους μέσα στο κτίριο.

Από την ασφυξία έχασαν τη ζωή τους η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος, ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια.

Για περισσότερο από μία δεκαπενταετία η υπόθεση παρέμενε ανεξιχνίαστη ως προς τους φυσικούς αυτουργούς, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά κεφάλαια της ελληνικής ποινικής ιστορίας. Η πρόσφατη εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα στην αναζήτηση δικαιοσύνης για τα θύματα και τις οικογένειές τους, με την τελική κρίση πλέον να περνά στα χέρια της Δικαιοσύνης.