Στη Δικαιοσύνη παραπέμπονται οι δύο συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Την ίδια ώρα, τρεις από τους έντεκα τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Οι κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου που εξερράγη.

Η δίωξη αφορά τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους τις επόμενες ημέρες.

Τρεις τραυματίες δίνουν μάχη για τη ζωή τους

Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση τριών από τους έντεκα τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μετά την έκρηξη.

Ένας 41χρονος νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με εγκαύματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παρακολουθείται από εξειδικευμένη ομάδα πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένας 54χρονος, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και παρουσιάζει σοβαρή υποθερμία. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του εξαιρετικά σοβαρή, επισημαίνοντας ότι τα επόμενα 24ωρα είναι καθοριστικά.

Ο τρίτος βαριά τραυματίας είναι ένας 28χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.