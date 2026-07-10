Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος δύο συλληφθέντων που φέρονται να σχετίζονται με το βυτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο και βρισκόταν στο χώρο της μεγάλης έκρηξης στον Ασπρόπυργο, όπου τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι.

Η δίωξη αφορά τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο (κακουργήματα), αλλά και της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας (πλημμελήματα).

Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή. Και αυτό γιατί, αφού εξεταστεί το σύνολο των στοιχείων, θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο επέκτασης της ποινικής δίωξης και σε άλλα πρόσωπα.