Αναφερόμενος στην πρόταση για την επαναφορά της 13ης σύνταξης ο Κωστής Χατζηδάκης , υποστήριξε ότι στην Ελλάδα «γίνεται ένας ποιος είναι ο πιο καλόκαρδος και ποιος αγαπά περισσότερο τους πολίτες».

Όπως εξήγησε σε συνέντευξη του το βράδυ της Παρασκευής στο Action 24, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η χορήγηση μιας επιπλέον σύνταξης θα απαιτούσε δαπάνη ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ενώ, όπως είπε, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπολογίζει το κόστος στα 1,6 δισ. ευρώ. Πρότεινε, μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει σχετική πρόταση νόμου, ώστε να υπάρξει κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να διαπιστωθεί ποια από τις δύο εκτιμήσεις ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως «Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να παίξει μπάλα στο γήπεδο του κ. Τσίπρα, αλλά είναι εκτός έδρας», ενώ συμπλήρωσε ότι «αν συνεχίσει έτσι θα τον ξεπεράσει ο κ. Τσίπρας, που ξέρει καλύτερα τον χώρο της άκρατης παροχολογίας».

Ερωτηθείς για τις ανακοινώσεις που θα γίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Χατζηδάκης αρκέστηκε να απαντήσει ότι «και να ήξερα δεν θα σας έλεγα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ «θα είναι όσο πιο μεγάλο και όσο πιο δίκαιο κοινωνικά γίνεται», επισημαίνοντας πως «η δική μας κατεύθυνση είναι σε δύο πυλώνες: μείωση φορολογίας και στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί.

Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις για τις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ότι πρόκειται για μια έκτακτη πρωτοβουλία, η οποία αποφασίστηκε εξαιτίας της σημαντικής ανόδου των τιμών μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως είπε, η αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα και διακυμάνσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιπλέον παρεμβάσεις αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Αναφερόμενος, τέλος, στις συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση πρέπει να δικαιωθούν, προσθέτοντας πως η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανακούφιση σε κάθε δημοκρατικό πολίτη.

Μιλώντας για την υπόθεση της Marfin, επισήμανε ότι υπάρχουν όσοι καταδικάζουν το περιστατικό, έστω και με επιφυλάξεις, αλλά και εκείνοι που κάνουν λόγο για προβοκάτσια, διατυπώνοντας, όπως είπε, ακραίες και προκλητικές θεωρίες. «Βία και Δημοκρατία είναι έννοιες ασύμβατες», τόνισε.