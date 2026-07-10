Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας ακόμη μεταγραφής είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει τα χέρια με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία.

Ο Γάλλος μέσος αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής (12/7) στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος, με τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές του νέου του συμβολαίου.

Ο Σανταμαρία θα ταξιδέψει με πτήση από το Μόναχο και θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή του «Δικεφάλου του βορρά».

Ο Γάλλος κεντρικός και αμυντικός χαφ έμεινε ελεύθερος από την Βαλένθια με την οποία την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 1 γκολ και 2 ασίστ.

Εκτός από την Βαλένθια έχει αγωνιστεί σε Ρεν (127 συμμετοχές, 4 γκολ, 6 ασίστ), Νις (14 συμμετοχές), Φράιμπουργκ (33 συμμετοχές, 1 γκολ, 2 ασίστ), Ανζέρ (149 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 ασίστ) και Τουρς (100 συμμετοχές, 14 γκολ, 4 ασίστ).