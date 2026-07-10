Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης μεταφράστριας Γιου Τινγκ, με το ενδιαφέρον των ερευνών να στρέφεται σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας, όπου η γυναίκα είχε προγραμματισμένο επαγγελματικό ραντεβού την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή Live News, η 50χρονη είχε κανονίσει να συναντήσει τον διαχειριστή της πολυκατοικίας και υδραυλικό για τεχνική εργασία σε διαμέρισμα του κτιρίου. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκε ποτέ στο προκαθορισμένο σημείο.

«Την περιμέναμε στο ραντεβού με τον υδραυλικό, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί της, την αναζητούσαν και άλλοι συνεργάτες της, όμως δεν απαντούσε», ανέφερε ο διαχειριστής.

Το κτίριο, που βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, είχε δώσει την εντύπωση στους κατοίκους της περιοχής ότι ήταν σχεδόν ακατοίκητο, καθώς τα ρολά παρέμεναν διαρκώς κατεβασμένα και τα παράθυρα κλειστά.

Κάτοικοι της γειτονιάς ανέφεραν ότι το μόνο που παρατηρούσαν ήταν περιστασιακές αφίξεις ατόμων με βαλίτσες και συνεργείων, χωρίς να υπάρχει συχνή καθημερινή δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, διαμερίσματα του δεύτερου και του τέταρτου ορόφου ανήκουν σε Κινέζους ιδιοκτήτες, τους οποίους, όπως υποστήριξε ο διαχειριστής, δεν έχει γνωρίσει προσωπικά. Για τις περισσότερες υποθέσεις τους, όπως είπε, εκπροσωπούνταν από τρίτο πρόσωπο.

Όπως προέκυψε, η Γιου Τινγκ φέρεται να είχε στην κατοχή της τα κλειδιά ενός από τα διαμερίσματα, προκειμένου να εξυπηρετεί υποθέσεις που σχετίζονταν με ιδιοκτήτρια η οποία βρισκόταν εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η 50χρονη αναχώρησε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα λίγο πριν από τις 10 το πρωί. Αρχικά πέρασε από το δημαρχείο για προσωπική της υπόθεση και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε λεωφορείο με προορισμό τον σταθμό Νομισματοκοπείο, από όπου συνέχισε με το μετρό προς το κέντρο της Αθήνας.

Από τον σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι την πολυκατοικία στη Χαριλάου Τρικούπη η απόσταση είναι λίγων λεπτών με τα πόδια, όμως από εκεί και πέρα τα ίχνη της χάνονται.