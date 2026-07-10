Το Ιράν διέψευσε ότι έχει ζητήσει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά τη νέα κλιμάκωση της έντασης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει υποβάλει κανένα αίτημα για συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι η ιρανική πλευρά αποδέχθηκε την επίσκεψη Καταριανών μεσολαβητών, οι οποίοι βρίσκονται στο Ιράν στο πλαίσιο των προσπαθειών αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση συμφώνησε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επειδή, όπως υποστήριξε, το Ιράν ζήτησε να συνεχιστεί ο διάλογος. Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι η εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο μεταξύ των δύο χωρών δεν ισχύει πλέον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το πλαίσιο των προηγούμενων συμφωνιών έχει τερματιστεί.

Οι δηλώσεις έρχονται μετά τη νέα ένταση των τελευταίων ημερών. Τις τευλευταίες ημέρες σημειώθηκε νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ το Κατάρ ενίσχυσε τις διπλωματικές του πρωτοβουλίες, αποστέλλοντας αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη με στόχο να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Οι συνομιλίες της καταριανής αντιπροσωπείας πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Παρά τις αντικρουόμενες δημόσιες τοποθετήσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες συνεχίζονται, με το Κατάρ να διαδραματίζει για ακόμη μία φορά κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου και αποτροπής μιας νέας ευρείας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.