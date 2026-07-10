Ο πόλεμος στο Ιράν απασχόλησε εκ των πραγμάτων τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αν και οι περισσότεροι ηγέτες απλώς παρακολουθούσαν τις κινήσεις του Αμερικανού προέδρου. Λίγες ώρες πριν προσγειωθεί στην Άγκυρα, οι αιφνιδιαστικές ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν μια σφοδρή αντίδραση από τον Τραμπ, η οποία κατήργησε ορισμένα από τα εναπομείναντα κίνητρα της συμφωνίας, αφήνοντας ελάχιστα από το ειρηνευτικό πλαίσιο που είχε υπογράψει πριν από δύο εβδομάδες στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών στη Γαλλία, εν μέσω θερμών επευφημιών.

Ο πρόεδρος ανακάλεσε την άδεια του Ιράν για εξαγωγές πετρελαίου, διέταξε πολλαπλά κύματα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων μέσα και γύρω από τα Στενά και απείλησε να πλήξει πολιτικές υποδομές στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων μονάδων αφαλάτωσης που προμηθεύουν πόσιμο νερό, κάτι που το έκανε πράξη.

Ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο με προορισμό την Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας, όταν οι κορυφαίοι σύμβουλοί του σε θέματα εθνικής ασφάλειας εισήλθαν στο Οβάλ Γραφείο με αναφορές για νέες ιρανικές επιθέσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, του ανέφεραν ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον πλοίων που επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω της νότιας διαδρομής, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη συζήτηση. Του είπαν ότι τρία πλοία είχαν πληγεί μέσα σε λίγες ώρες το ένα μετά το άλλο, μεταξύ των οποίων και ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, εξοργισμένος από τις επιθέσεις, ο Τραμπ τους πίεσε να του πουν αν πίστευαν ότι το Ιράν ήταν πραγματικά αποφασισμένο να καταλήξει σε μια οριστική συμφωνία. Τελικά, έπειτα από συζήτηση με τους ανώτερους συνεργάτες του, ο πρόεδρος αποφάσισε ότι δεν ήταν.

Με τη σύνοδο κορυφής να αποτελεί πια παρελθόν, το πλαίσιο της εκεχειρίας παραμένει στον αέρα, ενώ ξένοι ηγέτες έμειναν με την απορία αν η δήλωση του Τραμπ σηματοδοτεί επιστροφή σε ολοκληρωτικό πόλεμο ή μια ακόμη βίαιη παρέκκλιση πριν από την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Καθώς οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο προετοιμάζονται για νέα αντίποινα, οι αγορές ενέργειας θωρακίζονται απέναντι σε ένα ακόμη οικονομικό πλήγμα και η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών έχει αρχίσει και πάλι να επιβραδύνεται.

«Για μένα, πιστεύω ότι τελείωσε», είπε ο Τραμπ για την εκεχειρία στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους. Είναι ψεύτες, απατεώνες, άρρωστοι άνθρωποι», είπε στην πρώτη του τοποθέτηση ο Τραμπ. «Η συμφωνία είναι πολύ απλή», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στο Μιλγουόκι από την πλευρά του. «Αν πυροβολούν πλοία, θα τους συντρίψουμε». Στο ίδιο πνεύμα και ο Χέγκσεθ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «ακόμη περισσότερο και ακόμη βαθύτερα». Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε δεύτερη ημέρα επιθέσεων με στόχο «να υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητά τους να απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ». Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν είχε επιλέξει «τον δρόμο της βίας» και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Τα γεγονότα αυτά αποτέλεσαν μια απότομη καμπή για τον Τραμπ, ο οποίος επί εβδομάδες παρουσίαζε το μνημόνιο που υπέγραψε με το Ιράν στα μέσα Ιουνίου ως απόδειξη ότι η πολιτική πίεσης που ακολουθούσε είχε αποδώσει.

Η χρονική στιγμή των ιρανικών επιθέσεων εξόργισε τον Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είχε δώσει στο Ιράν «μια εβδομάδα ανάπαυσης» από τις διαπραγματεύσεις λόγω της κηδείας του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανικό πλήγμα τον Φεβρουάριο. «Αντί γι’ αυτό, άρχισαν να εκτοξεύουν πυραύλους εναντίον πλοίων», είπε στην Άγκυρα. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 6% μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι η εκεχειρία είχε λήξει, γεγονός που υπογράμμισε πόσο γρήγορα η αναζωπύρωση των συγκρούσεων γύρω από τα Στενά θα μπορούσε να προκαλέσει το είδος του οικονομικού σοκ που ο ίδιος προσπαθεί να αποφύγει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο.

Η αντιπαράθεση ανέδειξε τις αδυναμίες της αόριστα διατυπωμένης προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία υπόσχεται ελεύθερη διέλευση από τα Στενά αλλά δεν αποσαφηνίζει ποιος θα ελέγχει, θα συντονίζει και θα επιτηρεί τη θαλάσσια διαδρομή. Η συμφωνία άρχισε να καταρρέει παραμονές της συνόδου, όταν πλοία που προσέγγιζαν τη νότια διαδρομή έλαβαν προειδοποίηση από Ιρανούς χειριστές μέσω ραδιοφωνικής μετάδοσης. «Αυτή η διαδρομή δεν είναι ασφαλής, βρίσκεστε σε κίνδυνο», ανέφερε το μήνυμα. «Οι πύραυλοι και τα drones μας είναι έτοιμα να σας πλήξουν».

Λίγο αργότερα, οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον τριών εμπορικών πλοίων, μεταξύ των οποίων και ενός καταριανού δεξαμενόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, αναγκάζοντας το πλήρωμα να το εγκαταλείψει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πια προσγειωθεί στην Ουάσινγκτον, όμως κανείς δεν είναι βέβαιος ότι υπάρχει λήξη συναγερμού στο Ιράν. Ούτε και το ΝΑΤΟ γνωρίζει την απάντηση.