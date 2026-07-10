Ένας 18χρονος φοιτητής του Γέιλ, ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μια γυναίκα μέσα στο μετρό της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια φέρεται να της είπε «λάθος μου», είχε στο παρελθόν ασκήσει κριτική στα υποχρεωτικά προγράμματα εκπαίδευσης κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Άρι Στάιν συνελήφθη μετά την καταγγελία μιας 30χρονης γυναίκας για περιστατικό που φέρεται να συνέβη σε συρμό της γραμμής R στο Μανχάταν, ενώ μαζί της βρίσκονταν τέσσερα ανήλικα παιδιά. Ο 18χρονος αφέθηκε ελεύθερος από δικαστή μετά την απαγγελία κατηγοριών, ενώ η δικηγόρος του αρνείται τις κατηγορίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Ο Στάιν, ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, είχε γράψει τον Οκτώβριο άρθρο γνώμης στη φοιτητική εφημερίδα Buckley Beacon, στο οποίο χαρακτήριζε ανούσια τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη σεξουαλική παρενόχληση στο πανεπιστήμιο. «Κάποια στιγμή τις πρώτες εβδομάδες μας στην πανεπιστημιούπολη, όλοι οι πρωτοετείς έπρεπε να περάσουν μιάμιση ώρα σε εκπαίδευση για τη σεξουαλική παρενόχληση», είχε γράψει.

«Ποιο ακριβώς ήταν το νόημα της συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα; Υπήρχε κάποιος στην αίθουσα που σχεδίαζε να παρενοχλήσει ή να επιτεθεί στους συμφοιτητές του χωρίς να καταλαβαίνει ότι αυτό είναι λάθος;», ανέφερε στο άρθρο με τίτλο «Cut the Fat». Ο 18χρονος, που κατάγεται από το Μίσιγκαν, εκπροσωπείται από τη γνωστή δικηγόρο, Πρίγια Τσόντρι, η οποία στο παρελθόν έχει αναλάβει υποθέσεις διασήμων.

Teen busted for 'my bad' NYC subway grope is a Yale student who once rallied against sexual harrassment training https://t.co/DN9WFPo4It pic.twitter.com/ZX7bqduF5v — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Η Τσόντρι υποστήριξε ότι ο πελάτης της είναι αθώος, λέγοντας πως «δεν επιτέθηκε σε κανέναν». «Επισκεπτόταν βιβλιοπωλεία με έναν φίλο του όταν η ζωή του ανατράπηκε από μια γυναίκα που τον κατηγόρησε ψευδώς για ένα αποτρόπαιο έγκλημα», δήλωσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Στάιν κατηγορείται ότι επιτέθηκε στη γυναίκα, ενώ βρισκόταν πίσω της μέσα σε ένα γεμάτο βαγόνι του μετρό στις 28 Ιουνίου.

Όταν εκείνη αντέδρασε, φέρεται να της είπε: «Λάθος μου, δεν ήξερα ότι θα αντιδρούσες έτσι», σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Οι Αρχές ανέφεραν ότι τη στιγμή του περιστατικού η γυναίκα ταξίδευε μαζί με τέσσερα παιδιά ηλικίας από 7 έως 11 ετών.

Ο Στάιν περιγράφει τον εαυτό του διαδικτυακά ως υποστηρικτή του «κλασικού φιλελευθερισμού» και γράφει άρθρα για τη φιλοσοφία και την πολιτική στη Yale Daily News και στο Buckley Beacon. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά έφυγε από το σημείο μετά το φερόμενο περιστατικό, αλλά παραδόθηκε στις Αρχές λίγες ημέρες αργότερα.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, ανεπιθύμητη σωματική επαφή και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η δικηγόρος του ζήτησε να δημοσιοποιηθεί υλικό από τις κάμερες του μετρό, υποστηρίζοντας ότι θα βοηθήσει να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. «Η φήμη του έχει καταστραφεί πριν παρουσιαστεί οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο. Έχει χαρακτηριστεί ένοχος από το δικαστήριο της κοινής γνώμης», ανέφερε.

Φοιτητής του Γέιλ δήλωσε ότι, εάν οι κατηγορίες αποδειχτούν αληθινές, ο Στάιν θα πρέπει να απομακρυνθεί από το πανεπιστήμιο, υποστηρίζοντας ότι προηγούμενα γραπτά του έδειχναν «έλλειψη ευαισθησίας» σε ζητήματα φύλου και ευθύνης.