Στο «SoFi Stadium» του Λος Άντζελες, Ισπανία και Βέλγιο κοντράρονται με έπαθλο την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Οι Ισπανοί είναι αυτοί που έχουν μπει πολύ δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 30ο λεπτό.

Ο Γιαμάλ συνδυάστηκε με τον Πόρο στα δεξιά αυτός μπήκε στην περιοχή, ο Όλμο έκανε το σουτ ο Κουρτουά απέκρουσε, όμως ο Φαμπιάν Ρουίθ που ακολουθούσε τη φάση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το Βέλγιο ωστόσο στην συνέχεια βγήκε στην επίθεση και κατάφερε στο 41΄ να ισοφαρίσει το ματς σε 1-1.

Οι Βέλγοι κυκλοφόρησαν την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή, ο Καστάν, έκανε την σέντρα από δεξιά και ο Ντε Κετελάρε με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.