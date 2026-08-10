Στο Ροζάριο, εκεί όπου άρχισαν όλα, επέστρεψε ο Χόρχε Μέσι για να αφήσει την τελευταία του πνοή. Ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι πέθανε σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από μακρά ασθένεια, έχοντας περάσει τους τελευταίους μήνες της ζωής του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που συνόδευσαν επί δεκαετίες το όνομα της οικογένειάς του.

Η είδηση δεν αφορά απλώς τον θάνατο του πατέρα ενός διάσημου ποδοσφαιριστή. Ο Χόρχε ήταν ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που γνώριζαν τον Λιονέλ πριν γίνει ο Μέσι. Πριν από τα γκολ, τις Χρυσές Μπάλες, τα Champions League και το Παγκόσμιο Κύπελλο, υπήρχε ένα παιδί στο Ροζάριο, ένα παιδί με ένα σπάνιο ταλέντο και ένα πρόβλημα υγείας που απειλούσε να δυσκολέψει την ποδοσφαιρική του διαδρομή. Και δίπλα του υπήρχε ο πατέρας του.

Ο Χόρχε Μέσι γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1958 στο Ροζάριο. Δεν προερχόταν από έναν κόσμο πλούτου ή προνομίων. Εργάστηκε για χρόνια στην Acindar, τη μεγάλη μεταλλουργική εταιρεία της Αργεντινής, ως επικεφαλής τμήματος. Η σύζυγός του, Σέλια Κουτσιτίνι, εργαζόταν επίσης, ενώ η οικογένεια μεγάλωνε τέσσερα παιδιά: τον Ροδρίγο, τον Ματίας, τον Λιονέλ και τη Μαρία Σολ.

Ο Λιονέλ ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας και από πολύ μικρός ξεχώριζε με την μπάλα στα πόδια. Ο Χόρχε δεν ήταν απλώς ένας πατέρας που πήγαινε το παιδί του στις προπονήσεις. Είχε ενεργό ρόλο στο ποδόσφαιρο από τα πρώτα χρόνια του Λιονέλ, ακόμη και ως προπονητής στην Abanderado Grandoli, την ομάδα της γειτονιάς όπου ο μικρός Μέσι έκανε τα πρώτα του βήματα. Εκεί διαμορφώθηκε και ένας από τους βασικούς άξονες της σχέσης τους: ο Χόρχε ήταν ταυτόχρονα πατέρας, καθοδηγητής και ο άνθρωπος που απαιτούσε από τον γιο του να γίνεται καλύτερος.

Όταν ο Λιονέλ ήταν περίπου 10 ετών, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι αντιμετώπιζε ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης. Η θεραπεία ήταν απαραίτητη, αλλά το κόστος της ήταν δυσβάσταχτο για μια οικογένεια της οποίας τα εισοδήματα δεν μπορούσαν να καλύψουν επί μακρόν ένα τόσο μεγάλο έξοδο. Η θεραπεία κόστιζε περίπου 900 δολάρια τον μήνα, ποσό τεράστιο για τα δεδομένα της οικογένειας εκείνης της εποχής.

Εκεί άρχισε ουσιαστικά η μεγαλύτερη μάχη του Χόρχε

Δεν έπρεπε μόνο να προστατεύσει το παιδί του. Έπρεπε να βρει τρόπο ώστε το ποδοσφαιρικό του ταλέντο να μην σταματήσει εξαιτίας ενός οικονομικού προβλήματος.

Η Ρίβερ Πλέιτ και η Νιούελς Ολντ Μπόις είχαν ενδιαφερθεί για τον μικρό Μέσι, όμως καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να αναλάβει το συνολικό κόστος της θεραπείας. Ο Χόρχε κατάλαβε ότι η λύση μπορεί να βρισκόταν στην Ευρώπη.

Το 2000, όταν ο Λιονέλ ήταν 13 ετών, πατέρας και γιος ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη. Ο μικρός Μέσι δοκιμάστηκε στην Μπαρτσελόνα και εντυπωσίασε. Η συμφωνία, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε αμέσως. Ο Χόρχε δεν είχε την πολυτέλεια να περιμένει επ’ αόριστον. Εξέτασε άλλες επιλογές και φρόντισε ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Ρίβερ Πλέιτ.

Τελικά, η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να επενδύσει στον πιτσιρικά από το Ροζάριο. Η συμφωνία που καταγράφηκε συμβολικά σε μια χαρτοπετσέτα τον Δεκέμβριο του 2000 έμελλε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αντικείμενα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Μπαρτσελόνα ανέλαβε τη θεραπεία του Λιονέλ και ο Μέσι μπήκε στη Μασία. Το τίμημα, όμως, δεν ήταν μόνο οικονομικό. Ήταν οικογενειακό.

Η Σέλια και τα υπόλοιπα παιδιά επέστρεψαν αρχικά στο Ροζάριο, ενώ ο Χόρχε έμεινε στη Βαρκελώνη μαζί με τον 13χρονο Λιονέλ. Πατέρας και γιος βρέθηκαν σε μια ξένη χώρα, με ελάχιστους ανθρώπους γύρω τους και χωρίς να γνωρίζουν ακόμη αν το τεράστιο ρίσκο που είχαν πάρει θα δικαιωνόταν.

Ο Χόρχε, ένας άνθρωπος που μέχρι τότε εργαζόταν σε εργοστάσιο και είχε μάθει να εξασφαλίζει την οικογένειά του με τη δουλειά του, βρέθηκε ξαφνικά να διαχειρίζεται το μέλλον ενός παιδιού που μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της γενιάς του. Δεν υπήρχε εγχειρίδιο για αυτό. Υπήρχε μόνο η ανάγκη να προστατεύσει τον γιο του.

Και όσο ο Μέσι μεγάλωνε, η ευθύνη του Χόρχε μεγάλωνε μαζί του. Από τη διαχείριση των πρώτων συμβολαίων πέρασε στις διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα. Από τα συμβόλαια πέρασε στα δικαιώματα εικόνας, στις εμπορικές συμφωνίες και στη συνολική οικονομική διαχείριση του brand «Messi». Ο άνθρωπος που είχε ξεκινήσει ως πατέρας ενός παιδιού με μια ιατρική ανάγκη εξελίχθηκε σε βασικό διαχειριστή μιας από τις πιο επικερδείς αθλητικές καριέρες στην ιστορία.

Η αξία του γιου του αυξανόταν με εκρηκτικό ρυθμό

Το 2005, όταν ο Μέσι βρισκόταν ακόμη στα πρώτα του βήματα στην πρώτη ομάδα, η Ίντερ είχε εξετάσει σοβαρά την απόκτησή του και προσέφερε πολύ υψηλότερες απολαβές. Ο Χόρχε πίεζε για εγγυήσεις σχετικά με τον ρόλο του γιου του στην Μπαρτσελόνα. Η διοίκηση της καταλανικής ομάδας τελικά αναγκάστηκε να κινηθεί για να εξασφαλίσει την παραμονή του.

Ήταν μόνο η αρχή. Τα επόμενα χρόνια, ο Μέσι υπέγραψε διαδοχικά νέα συμβόλαια, καθώς η αγωνιστική του αξία εκτοξευόταν. Στο τέλος της περιόδου του στην Μπαρτσελόνα, οι συνολικές ετήσιες απολαβές του είχαν φτάσει σε επίπεδα που λίγοι αθλητές στην ιστορία μπορούσαν να αγγίξουν. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, στο τέλος της θητείας του στον σύλλογο έφταναν έως και τα 138 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε μικτές απολαβές.

Ο Χόρχε δεν διαχειριζόταν πλέον απλώς έναν ποδοσφαιριστή. Διαχειριζόταν ένα παγκόσμιο οικονομικό μέγεθος. Τα έσοδα του Μέσι προέρχονταν από τα συμβόλαια με τους συλλόγους, αλλά και από χορηγίες, δικαιώματα εικόνας, εμπορικές συνεργασίες και επενδύσεις. Η οικογένεια δημιούργησε ένα ευρύτερο επιχειρηματικό δίκτυο, με δραστηριότητες που επεκτάθηκαν πέρα από το ποδόσφαιρο, μεταξύ άλλων και στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ο Χόρχε βρέθηκε έτσι στο κέντρο ενός οικογενειακού επιχειρηματικού μηχανισμού που χτίστηκε πάνω στην παγκόσμια αξία του ονόματος Μέσι. Όμως η πορεία αυτή δεν ήταν απαλλαγμένη από λάθη και δύσκολες στιγμές.

Το 2016 ήρθε μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις. Ο Λιονέλ και ο Χόρχε καταδικάστηκαν στην Ισπανία για φορολογικά αδικήματα που αφορούσαν έσοδα από τα δικαιώματα εικόνας του ποδοσφαιριστή. Οι ποινές φυλάκισης ήταν με αναστολή και η υπόθεση συνοδεύτηκε από σημαντικές οικονομικές κυρώσεις.

Η ιστορία αυτή πλήγωσε την εικόνα του Μέσι και έφερε τον πατέρα του στο επίκεντρο μιας δημόσιας συζήτησης που ξεπερνούσε κατά πολύ το ποδόσφαιρο.

Για τους επικριτές του, ο Χόρχε ήταν ένας άνθρωπος χωρίς την τυπική επαγγελματική διαδρομή ενός κορυφαίου ατζέντη, ο οποίος είχε αναλάβει έναν ρόλο που απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις σε νομικά, οικονομικά και εμπορικά ζητήματα. Για τον Λιονέλ, όμως, το θέμα ήταν διαφορετικό.

Εμπιστευόταν τον πατέρα του. Και αυτή η εμπιστοσύνη δεν βασιζόταν μόνο στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Βασιζόταν σε μια σχέση που είχε δημιουργηθεί πολύ πριν υπάρξουν εκατομμύρια, συμβόλαια και παγκόσμια δημοσιότητα.

Ο Μέσι έχει περιγράψει τον πατέρα του ως έναν από τους πιο αυστηρούς ανθρώπους στη ζωή του. Μετά από ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ο Χόρχε μπορούσε να σταθεί σε ένα λάθος. Δεν τον αντιμετώπιζε ως είδωλο. Τον αντιμετώπιζε ως γιο του.

«Πάντα χρειαζόμουν την έγκριση του πατέρα μου», είχε πει ο Λιονέλ, εξηγώντας πόσο σημαντική παρέμενε για εκείνον η γνώμη του Χόρχε.

Αυτό ίσως ήταν και το μεγαλύτερο παράδοξο της σχέσης τους. Όσο περισσότερο ο κόσμος έβλεπε τον Μέσι ως έναν ποδοσφαιρικό ημίθεο, τόσο λιγότερο ο Χόρχε τον αντιμετώπιζε ως κάτι τέτοιο.

Για εκείνον ήταν ο Λίο. Το παιδί που έπρεπε να δουλέψει περισσότερο. Το παιδί που μπορούσε να κάνει καλύτερα. Το παιδί που κάποτε τον ρωτούσε πώς είχε παίξει μετά από κάθε αγώνα.

Και αυτός ο ρόλος του πατέρα παρέμεινε ακόμη και όταν ο Χόρχε έγινε μάνατζερ.

Οι δυο τους έζησαν μαζί τις μεγάλες επιτυχίες αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές. Ήταν μαζί στις διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα, στις κρίσεις, στην αποχώρηση του Μέσι από την Καταλονία και στη μετακίνηση στην Παρί Σεν Ζερμέν. Αργότερα, ο Χόρχε συμμετείχε και στη διαδικασία που οδήγησε τον γιο του στην Ίντερ Μαϊάμι.

Το 2023 ήταν ο ίδιος που ενημέρωσε τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, για την απόφαση του Λιονέλ να συνεχίσει την καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σχέση τους, επομένως, δεν τελείωσε όταν ο Μέσι έφυγε από τη Βαρκελώνη. Ούτε όταν δημιούργησε τη δική του οικογένεια. Ούτε όταν έπαψε να χρειάζεται τον πατέρα του για να πάρει αποφάσεις που αφορούσαν την καθημερινότητά του.

Ο Χόρχε παρέμεινε ο άνθρωπος στον οποίο μπορούσε να επιστρέψει.

Υπήρχε, όμως, και μια άλλη πλευρά που ο ίδιος ο Μέσι έχει περιγράψει με ιδιαίτερη συγκίνηση.

Ο πατέρας του δούλευε σκληρά. Έφευγε από το σπίτι πολύ νωρίς και επέστρεφε αργά. Ο Λιονέλ έχει αναφερθεί στις ώρες που περνούσε μακριά του και στο γεγονός ότι, όταν μεγάλωσε ο ίδιος και απέκτησε παιδιά, προσπάθησε να είναι περισσότερο παρών στη δική τους ζωή.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο ουσιαστικά κομμάτια της κληρονομιάς του Χόρχε.

Δεν δίδαξε στον γιο του μόνο πώς να αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο. Του έδειξε τι σημαίνει να δουλεύεις για την οικογένειά σου.

Ο άνθρωπος που σηκωνόταν χαράματα για να πάει στη δουλειά του ήταν ο ίδιος που, χρόνια αργότερα, ταξίδεψε με τον 13χρονο γιο του στην άλλη άκρη του κόσμου επειδή πίστευε ότι άξιζε να του δοθεί μια ευκαιρία.

Από το εργοστάσιο της Acindar στα γραφεία των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Από τα γήπεδα του Ροζάριο στη Μασία. Από μια οικογένεια που προσπαθούσε να βρει τα χρήματα για μια θεραπεία μέχρι έναν γιο που θα κέρδιζε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μέσα από το ποδόσφαιρο και τις εμπορικές του δραστηριότητες. Αυτή ήταν η διαδρομή του Χόρχε Μέσι.

Και μέσα σε αυτή τη διαδρομή βρίσκεται και η εξήγηση για το γιατί η απώλειά του αγγίζει τόσο βαθιά τον Λιονέλ.

Ο Χόρχε δεν ήταν απλώς ο άνθρωπος που διαχειριζόταν τις συμφωνίες του. Ήταν ο άνθρωπος που γνώριζε τον Λίο πριν από τον Μέσι.

Γνώριζε το παιδί πριν γνωρίσει ο κόσμος τον σταρ.

Γνώριζε τον άνθρωπο πριν γνωρίσει ο κόσμος τον ποδοσφαιριστή.

Και ήταν ένας από τους ελάχιστους που μπορούσαν να σταθούν απέναντι στον οκτώ φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας και να του πουν ότι έκανε λάθος.

Ακόμη και όταν ο Μέσι είχε κατακτήσει τα πάντα, ο Χόρχε παρέμενε πατέρας πριν από οτιδήποτε άλλο.

Γι’ αυτό και ο θάνατός του δεν είναι απλώς η απώλεια ενός σημαντικού προσώπου της οικογένειας Μέσι. Είναι το τέλος μιας σχέσης που ξεκίνησε σε ένα μικρό γήπεδο στο Ροζάριο και συνέχισε μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Λιονέλ επέστρεψε στο Ροζάριο μετά την είδηση του θανάτου του πατέρα του. Η πόλη που γνώρισε τον μικρό Λίο αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα του όταν όλα ήταν ακόμη αβέβαια.

Στα γήπεδα της Αργεντινής τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον Χόρχε. Ήταν ένας φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο που δεν μπήκε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η επιρροή του στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ταλέντο της χώρας ήταν τεράστια.

Ο κόσμος θα θυμάται τον Λιονέλ Μέσι για τα γκολ, τα τρόπαια, τις ντρίμπλες, τις Χρυσές Μπάλες και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

❤️ Messi hablando con Jorge después de ser Campeón de la Copa América.



Qué hermoso todo. pic.twitter.com/38uSxfqEzd — Messias (@Messias30_) August 8, 2026

Ο Χόρχε, όμως, τον θυμόταν από τότε που δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ήταν ο πατέρας που τον πήρε από το Ροζάριο όταν ήταν 13 ετών. Ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα του όταν χρειαζόταν θεραπεία. Ο άνθρωπος που διαπραγματεύτηκε για εκείνον όταν δεν μπορούσε ακόμη να μιλήσει μόνος του. Ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε εκατομμύρια όταν ο γιος του έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

Και, πάνω απ’ όλα, ο άνθρωπος του οποίου την έγκριση ο Λιονέλ Μέσι εξακολουθούσε να χρειάζεται.

Ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή στο Ροζάριο, εκεί όπου είχε αρχίσει η ιστορία. Ο γιος του μπορεί να έγινε ο Μέσι για όλο τον κόσμο. Για εκείνον, όμως, παρέμεινε μέχρι το τέλος ο Λίο.