Η de facto κυβέρνηση στη Δαμασκό ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Μόσχα για το μέλλον των δύο ρωσικών βάσεων στο συριακό έδαφος, που χρησιμοποιούσε η Ρωσία, ιδίως για να υποστηρίζει τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ έως την ανατροπή του στα τέλη του 2024.

Η Ρωσία συγκαταλεγόταν στους βασικούς συμμάχους του πρώην προέδρου Άσαντ τα 13 χρόνια που κράτησε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, παρέχοντάς του, χάρη σε αυτές τις βάσεις, καίριας σημασίας αεροπορική υποστήριξη στις δυνάμεις του και επιτρέποντάς του να διατηρείται στην εξουσία.

Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του λιμανιού στην Ταρτούς και στο αεροδρόμιο της Χμάιμιμ, στις συριακές ακτές στη Μεσόγειο, θα μεταμορφωθούν σε «κέντρα κοινής εκπαίδευσης», στο πλαίσιο «νέων διευθετήσεων που θα εγγυώνται αμοιβαία συμφέροντα», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Η συμφωνία, καρπός διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν ενάμιση χρόνο, ορίζει «προθεσμία η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας» αυτής, ανέφερε ακόμη το πρακτορείο.

Παράλληλα, πολιτικές εγκαταστάσεις στις δύο βάσεις θα αποδοθούν από τη Μόσχα στις αρχές στη Δαμασκό.

Το Κρεμλίνο δεν σχολίασε την ανακοίνωση αυτή αμέσως.

Η Ταρτούς και η Χμάιμιμ αποτελούσαν τα μοναδικά στρατιωτικά προκεχωρημένα φυλάκια της Ρωσίας εκτός της πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ και παρέμεναν επιχειρησιακά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

«Ιστορική» συμφωνία

Η ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ το 2024, έπειτα από αστραπιαία προέλαση συμμαχίας ισλαμιστών και τζιχαντιστών, κατάφερε σοβαρό πλήγμα στην επιρροή της Μόσχας στην περιοχή.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατέβαλε έκτοτε προσπάθειες να αποκαταστήσει σχέσεις με τις νέες de facto αρχές στη Δαμασκό.

Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ ας Σιμπάνι επιθεώρησε χθες τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε «ιστορική», σύμφωνα με το SANA.

Από τη δική της πλευρά, η συριακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέφερε, διά στόματος του διευθυντή της Όμαρ αλ Χάσρι, πως έχει πάρει τον έλεγχο του διεθνούς αεροδρομίου της Λαττάκειας, πολιτικής εγκατάστασης δίπλα στη βάση Χμάιμιμ, όπου η δραστηριότητα συνδεόταν άρρηκτα με τη ρωσική στρατιωτική παρουσία.

Η υπηρεσία θα εργαστεί για την «αποκατάστασή της», πρόσθεσε ο κ. Χάσρι, «σημαντικό» βήμα για να επανενταχτούν τα αεροδρόμια της χώρας «στο εθνικό σύστημα πολιτικής αεροπορίας».

Η Δαμασκός έχει δηλώσει διατεθειμένη να συνεργαστεί με τη Μόσχα. Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ ας Σάρα έχει επισκεφτεί τη Μόσχα και έχει συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δύο φορές αφότου ανέλαβε την εξουσία.

Στην πρώτη επίσκεψη, τον Ιανουάριο, ο κ. Πούτιν εξήρε τις προόδους στις διμερείς σχέσεις και επαίνεσε τον ομόλογό του για τις «προσπάθειές» του να «αποκαταστήσει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας».

Η Δαμασκός έχει απαιτήσει επανειλημμένα από τη Μόσχα να προχωρήσει στην έκδοση του Μπασάρ αλ Άσαντ, που κατέφυγε μαζί με τη σύζυγό του στη Ρωσία μετά την ανατροπή του.

Νωρίτερα φέτος, το Κρεμλίνο απέσυρε επίσης τις ρωσικές δυνάμεις που ήταν ανεπτυγμένες στο αεροδρόμιο της Καμισλί, στην ημιαυτόνομη κουρδική περιοχή στη βορειοανατολική Συρία.