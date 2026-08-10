Οπλισμένος άνδρας συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ σε γραφείο των τοπικών αρχών στα περίχωρα της πρωτεύουσας Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης σήμερα, σύμφωνα με αξιωματούχους, λίγες μόλις ημέρες μετά το φονικό από έφηβο που άνοιξε πυρ σε σχολείο στην ίδια επαρχία, το οποίο αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τον έλεγχο των όπλων.

Ο διοικητής της επαρχιακής αστυνομίας, υποστράτηγος Ντεζραπί Κονγκντί, δήλωσε ότι ο ύποπτος ένοπλος, πρώην βουλευτής, άνοιξε πυρ εναντίον ενός υψηλόβαθμου επαρχιακού αξιωματούχου και του οδηγού του. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, πρόσθεσε.

Nonthaburi PAO President Dies After Shooting; Former MP in Custody



Nonthaburi PAO President Pol Col Thongchai Yenprasert succumbed to his injuries at 2.36 pm on Monday after being shot earlier in the day. A bullet struck his neck near a major artery, causing massive blood loss.… pic.twitter.com/VE1C4Fbhc0 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 10, 2026

«Υπάρχουν δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία», διευκρίνισε ο Ντεζραπί σε δηλώσεις του στο Reuters. Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 τραυματίστηκαν όταν ένα 14χρονο αγόρι φέρεται να σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια κι άλλους ανθρώπους στο σχολείο του στην επαρχία Νονθαμπούρι την Παρασκευή, προτού στρέψει το όπλο του στον εαυτό του, στη φονικότερη ένοπλη επίθεση κατά πλήθους σε σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Ταϊλάνδη.

Οι μαθητές επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία τους στη χώρα, ορισμένοι περνώντας από ανιχνευτές μετάλλων κι άλλους ελέγχους, καθώς ο πρωθυπουργός Ανουτίν Σαρνιβιρακούλ επανέλαβε την πρόθεσή του να ενισχυθεί ο έλεγχος των όπλων μετά το φονικό σε σχολείο την Παρασκευή.