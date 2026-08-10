Η Κατερίνα Παναγοπούλου επέλεξε τη Μύκονο για λίγες ημέρες ξεκούρασης, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA. Η δημοσιογράφος βρέθηκε στα Ματογιάννια μαζί με μία φίλη της, κάνοντας τη βόλτα της στα πολυσύχναστα σοκάκια του νησιού.

Η Κατερίνα Παναγοπούλου εμφανίστηκε με άκρως καλοκαιρινό look και έντονο μαύρισμα, ενώ το crop top που επέλεξε ανέδειξε τους γυμνασμένους κοιλιακούς της.

Ο φακός του Mykonos Live TV τη συνάντησε κατά τη διάρκεια της βραδινής εξόδου της, με την ίδια να δηλώνει ότι περνά πολύ καλά στη Μύκονο και ότι σχεδιάζει να παραμείνει στο νησί για πέντε ημέρες.