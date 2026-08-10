Δέκα χρόνια μετά τη μεγάλη επιτυχία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Άννα Κορακάκη έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στο Instagram, αναφερόμενη στις στιγμές που σημάδεψαν την αθλητική της πορεία. Αυτή τη φορά, όμως, δεν στάθηκε μόνο στα μετάλλια και τις διακρίσεις, αλλά κυρίως στη νέα της ζωή ως μητέρα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας από εκείνον τον Αύγουστο, η Άννα Κορακάκη μίλησε για την προσπάθεια, την επιμονή και τις αξίες που τη διαμόρφωσαν, εξηγώντας πως σήμερα το μεγαλύτερο επίτευγμά της δεν βρίσκεται σε κάποιο βάθρο, αλλά στην κόρη της, την οποία χαρακτηρίζει το πιο πολύτιμο μετάλλιο της ζωής της.

Η ανάρτηση της Άννας Κορακάκη

9 Αυγούστου.

10 χρόνια από εκείνες τις στιγμές που άλλαξαν τη ζωή μου για πάντα. Δύο ολυμπιακά μετάλλια, αμέτρητα συναισθήματα, μία ιστορία που γράφτηκε με πολύ κόπο, ακλόνητη πίστη και μεγάλη αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Κι όμως… η ζωή είχε κάτι ακόμα μεγαλύτερο να μου δείξει. 10 χρόνια μετά, τα χέρια μου πλέον κρατάνε το πιο πολύτιμο «μετάλλιό» μου. Την κόρη μου.

Και τώρα είναι που καταλαβαίνω πως το πιο σπουδαίο δεν ήταν ποτέ τα ρεκόρ κι οι διακρίσεις.

Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, νιώθω περήφανη για εκείνη την 20χρονη που τόλμησε να ονειρευτεί. Αλλά νιώθω ακόμα πιο περήφανη για τη γυναίκα που έγινα. Και πλέον, αυτό το μικρό πλασματάκι είναι το κίνητρο και η δύναμή μου για να συνεχίζω. Όχι μόνο για νέες επιτυχίες, αλλά πρωτίστως για να της δείξω τί σημαίνει προσπάθεια κι επιμονή. Να μην τα παρατάς. Να σηκώνεσαι κάθε φορά που πέφτεις. Να παλεύεις, όχι για τη νίκη και τη δόξα, αλλά για τα όνειρα και για τις αξίες που σε κάνουν πρώτα απ’ όλα άνθρωπο.

Αν υπάρχει κάτι που εύχομαι σήμερα, είναι η κόρη μου να είναι περήφανη για εμένα όχι ως αθλήτρια, αλλά ως άνθρωπο. Να την εμπνεύσω στη ζωή μέσα από το παράδειγμά μου. Από τις αξίες μου. Από το ποια είμαι, κάθε μέρα. Και αν μια μέρα με κοιτάξει και νιώσει περήφανη για τη μαμά της… τότε αυτό θα είναι το πιο μεγάλο μου επίτευγμα από όλα.

Υ.Γ: Swipe για τον καλύτερο Αύγουστο μετά από εκείνον του ‘16.