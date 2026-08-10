Τρεις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο στη θάλασσα στη Ραφήνα, στη Ρόδο και στη Σκάλα Κατερίνης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Μαρκόπουλου για την ανάσυρση μίας 66χρονης Ελληνίδας λουόμενης χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή «Αγίου Σπυρίδωνα» Πόρτο Ράφτη. Αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της παραλίας και παρευρισκόμενους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μαρκοπούλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε και η Λιμενική Αρχή της Ρόδου για την ανάσυρση ενός 72χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Σουηδίας) λουόμενου χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή «Ψαροπούλα» της Ρόδου. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Επίσης τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκάλας Κατερίνης για την ανάσυρση μίας 74χρονης χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Σκάλας Κατερίνης νομού Πιερίας. Στην 74χρονη Ελληνίδα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.